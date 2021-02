El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció hoy su intención de poner en marcha de forma "irreversible pero prudente" un desconfinamiento, después de que más de 15 millones de británicos ya recibieron al menos la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.



Luego de que en el país ya fueron vacunadas las cuatro categorías prioritarias de la población, los mayores de 70 años y personal sanitario, principalmente, el programa de vacunación implicará a partir de ahora a las personas de entre 65 y 69 años.



"Lo que queremos ver es un avance irreversible pero prudente", declaró Johnson a la prensa durante una visita a una clínica londinense.



El Gobierno quiere reabrir las escuelas a partir del 8 de marzo, de forma gradual.



"Todavía no hemos tomado ninguna decisión", indicó no obstante Johnson, aunque dijo que deseaba "hacer todo" lo necesario para que las escuelas reabran para esa fecha.



Según una fuente gubernamental citada por el diario The Times, el Gobierno permitirá que los miembros de una misma unidad familiar (convivientes) puedan irse de vacaciones a partir de abril.



Los bares y restaurantes también podrán reabrir a partir de ese mes pero solo podrán atender a los clientes en el exterior.



Johnson recordó, no obstante, que la tasa de infección todavía era "comparativamente alta" y que todavía había más personas hospitalizadas que el pasado abril, cuando se registró el primer pico de la epidemia.



Con más de 117.000 muertes por coronavirus hasta la fecha, Reino Unido aún se encuentra en plena pelea contra la pandemia, y el Gobierno puso en vigor hoy una cuarentena obligatoria en hoteles para viajeros que arriben procedentes de 33 países a los que considera con alto riesgo de coronavirus.



El ministro de Salud, Matt Hancock, explicó que la medida buscar reforzar las medidas de combate al virus aportando otra capa de seguridad que evite el ingreso al país de las nuevas variantes más contagiosas del coronavirus causante de la Covid-19.



La nueva política, anunciada el mes pasado para 22 países y ampliada a principios de mes a 33, entró en vigencia hoy para cualquier persona que haya estado en alguna nación de la llamada "lista roja" en los últimos 10 días.



Para su aplicación, el Gobierno firmó acuerdos con 16 hoteles hasta la fecha, que dispondrán 4.963 habitaciones para el nuevo sistema de cuarentena.



Otras 58.000 habitaciones están en espera, dijeron las autoridades, informó la cadena de noticias BBC.



Aquellos que viajen al Reino Unido desde cualquier otro destino deben estar en cuarentena durante 10 días en casa y hacerse pruebas de Covid-19 el segundo y octavo día después de su llegada.



Todos los viajeros que ingresen al Reino Unido deben proporcionar un test de Covid-19 negativo realizado no más de tres días antes de la salida.



Los países sudamericanos incluidos en la "lista roja son" Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.



Ayer, el Gobierno alcanzó su objetivo de administrar la primera de dos dosis de la vacuna contra el coronavirus a 15 millones de las personas más vulnerables, incluidos los trabajadores de la salud y los mayores de 70 años.



Hancock dijo que la campaña de vacunación ahora se está extendiendo a personas mayores de 65 años y a aquellas con problemas de salud subyacentes.



A los funcionarios de salud les preocupa que las vacunas no funcionen tan bien en algunas cepas nuevas del virus, incluida una identificada por primera vez en Sudáfrica.