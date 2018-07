La segunda jornada del operativo de rescate de los jóvenes en la cueva de Tailandia terminó con éxito. Los rescatistas lograron sacar a 4 chicos, que se suman a los 4 que fueron salvados ayer. De ese modo, aún quedan 4 estudiantes más en el lugar junto al entrenador. En esas condiciones, y luego de la caída de la noche, las autoridades decidieron frenar nuevamente el operativo con el fin de retomarlo mañana, en una carrera contrarreloj por la llegada de las lluvias.

Según la agencia EFE, los chicos salieron de manera escalonada: el primer abandonó la gruta cerca de las 16.45 hora local y el último salió sobre las 19.00. No hay información oficial sobre el tema, porque las autoridades no confirmaron los últimos cuatro rescates. De hecho, el primer ministro de Tailandia, Prayut Chan-ocha, supervisó el operativo de evacuación, pero no está previsto que hable públicamente.

Varios helicópteros en aparentes tareas de traslado de emergencia sobrevolaron el campamento de prensa situado a dos kilómetros de la cueva. El operativo se desarrolló a contrarreloj por el mal clima y con mucho hermetismo. "Estamos tan listos como antes, y lo haremos más rápido porque tenemos miedo de la lluvia", dijo el gobernador interino de la provincia de Chiang Rai Narongsak Osatanakorn.

Es que las lluvias anuales del monzón avanzan hacia la zona de operaciones. Los operarios trabajaron duro para drenar el agua en el interior de la gruta, y las autoridades aclararon que las intensas precipitaciones que se registraron durante la noche no elevaron el nivel del agua dentro de la cueva.