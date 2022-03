Ucrania ve "resultados positivos" pero Rusia se muestra disconforme tras nuevas conversaciones

(Agrega anuncio de reunión de cancilleres el jueves)



Ucrania dijo que las nuevas conversaciones de paz celebradas hoy con Rusia culminaron con "resultados positivos" en torno a la apertura de corredores humanitarios para evacuar a civiles de ciudades ucranianas asediadas por tropas rusas, aunque Moscú señaló que no se cumplieron sus "expectativas".



"Hemos logrado algunos resultados positivos en la logística de los corredores humanitarios", dijo en Twitter Mykhailo Podoliak, miembro de la delegación ucraniana, al término de una tercera ronda de conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia desde el inicio de la invasión rusa, hace 12 días.



En materia de discusiones, además de este encuentro, el dato saliente llegó desde Turquía, que anunció que, con su mediación, el jueves se encontrarán los cancilleres ruso y ucraniano, Serguei Lavrov y Dmytro Kuleba, respectivamente, en la que será la reunión de más alto nivel desde el inicio de la invasión.



Será un encuentro trilateral en ciudad turca de Antalya y con el canciller local, Mevlut Cavusoglu, sentado a la mesa.



"A raíz de la iniciativa de nuestro presidente y de nuestros intensos esfuerzos diplomáticos, los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y de Ucrania han decidido reunirse con mi participación" en un aparte del Foro Diplomático de Antalya, en el sur del país, explicó Cavusoglu en un tuit.



Los esfuerzos para sacar a miles de civiles de la sureña ciudad portuaria ucraniana de Mariupol y otra localidad cercana colapsaron el fin de semana en medio de continuos bombardeos. La Cruz Roja dijo hoy que desacuerdos logísticos y en torno al recorrido de los civiles fueron los motivos del fracaso de las evacuaciones.



No obstante, el Ministerio de Defensa ruso anunció hoy un nuevo intento, y propuso un alto el fuego limitado para permitir la salida de civiles de Mariupol y de las norteñas Kiev, la capital, Jarpov y Sumy.



Pero como la mitad de los corredores se dirigían a Rusia y Bielorrusia, el Gobierno ucraniano rechazó de pleno la iniciativa.



"Se harán cambios (respecto a los corredores) y se prestará una ayuda más eficaz a quienes sufren la agresión de la Federación Rusa", añadió Podoliak luego del diálogo en la vecina Bielorrusia.



El funcionario agregó que hubo consultas "intensivas" en torno al punto central de lograr un alto el fuego en toda Ucrania.



Las expectativas de un alto el fuego general eran muy bajas.



El presidente ruso, Vladimir Putin, puso como condición que Ucrania acepte sus exigencias de desmilitarización y de un estatuto de país neutral que garantice que no ingresará a la OTAN y que, por ende, no quedará en la órbita militar ni de Estados Unidos -algo que Moscú ve como una amenaza-, ni de Rusia.



El jefe de la delegación rusa insinuó que no hubo avances en estas cuestiones.



Las conversaciones "no estuvieron a la altura de las expectativas de Moscú", dijo Vladimir Medinsky.



"Esperamos que la próxima vez podamos lograr un avance más significativo", añadió en declaraciones al canal de TV ruso Rossiya 24.



Respecto a la continuidad de las negociaciones, el negociador ruso Leonid Slutsky dijo hoy a la televisión estatal rusa: “La próxima cuarta ronda tendrá lugar en Bielorrusia en un futuro muy, muy cercano”,



“No nombraré la fecha exacta todavía. Se determinará, tal vez mañana”, agregó.



Pero en paralelo se anunció la conversación Lavrov-Kuleba en Turquía, que pone al Gobierno de Recep Tayyip Erdogan en el centro de la escena.



Turquía, miembro de la OTAN y aliada de Ucrania, también mantiene una relación cercana con Rusia. Desde el principio del conflicto intentó estar en contacto con ambos países.