Un caso de reinfección por coronavirus en Ecuador de un hombre de 46 años fue documentado en una reciente publicación científica en la Revista The Lancet, lo que según sus autores constituye el primero en confirmarse de Latinoamérica en tanto que ya se habían notificado casos en Hong Kong, Bélgica, los Países Bajos y Estados Unidos.



Según la nota publicada en la revista científica, el hombre se presentó el 12 de mayo en una clínica de Quito con tres días de dolor de cabeza y somnolencia: "El 16 de mayo, realizó una prueba rápida de anticuerpos que resultó positiva para IgM y negativa para IgG y el 20 de mayo, dio positivo en RT-PCR".



Dos meses después, el 20 de julio volvió a presentar síntomas, esta vez más severos (odinofagia, congestión nasal, fiebre de 38,5 grados, dolor de espalda, tos y disnea", el 22 de julio se le realizó la PCR con resultado positivo.



Para comprobar que se trataba de dos infecciones diferentes, los autores del trabajo realizaron la secuenciación del virus de la primera y de la segunda muestra, esto es, el análisis de la secuencia genética de cada SARS-Cov-2.



"La primera variante de infección pertenecía al clado 20A y al linaje B1.p9, mientras que la segunda variante de infección pertenecía al clado 19B y al linaje A.1.1", indicó la publicación.



Además, el trabajo señaló que "no se observaron mutaciones compartidas entre las dos secuencias, lo que sugiere además que ambas variantes resultaron de trayectorias evolutivas distintas".



"Aunque previamente se han reportado reinfecciones por coronavirus que causan el resfriado común, los síntomas de las reinfecciones suelen ser más leves que los de las infecciones primarias. Por tanto, fue sorprendente que nuestro paciente presentara una enfermedad más grave con la segunda infección que con la primera, especialmente porque el paciente no presentaba ninguna condición clínica adicional que pudiera explicarlo", señalaron los autores del trabajo en la publicación.



En este sentido, añadieron que "anteriormente se ha informado de un aumento de la gravedad de las segundas infecciones por SARS-CoV-2: en un hombre sano de 25 años en Nevada (Estados Unidos) y en una mujer inmunodeprimida de 89 años en Holanda, que resultó en su muerte".



Belén Prado Vivar, del Instituto de Microbiología, Universidad San Francisco de Quito, Quito, Ecuador e investigadora principal del trabajo señaló además que "la respuesta inmune protectora a la infección por SARS-CoV-2 no se comprende completamente; sin embargo, se ha demostrado protección contra enfermedades graves en modelos animales y se ha inferido en humanos infectados con el virus".



"Curiosamente, la prueba de anticuerpos realizada durante el primer evento de infección mostró la presencia de IgM anti-SARS-CoV-2 específica y no IgG. Sin embargo, no es posible usar pruebas de anticuerpos convencionales para determinar si se desarrolló una respuesta inmune protectora", concluyó.

