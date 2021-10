Rusia registró hoy nuevos récord de muertes y contagios vinculados al coronavirus en medio de la ola que sufre el país y que obligó a la capital Moscú a aplicar una serie de restricciones, como el cierre de escuelas y restaurantes y la imposición de una semana no laboral en empresas y la administración pública.



Según cifras difundidas por el Gobierno, 1.159 personas murieron y 40.096 se contagiaron el virus en las últimas 24 horas, cifras que en ambos casos constituyen récord, informó la agencia de noticias AFP



Hoy entraron en vigencia en Moscú una serie de restricciones sanitarias para contener el brote de Covid-19, que se acelera en Rusia debido a la baja tasa de vacunación. Restaurantes, salones de belleza, tiendas de ropa o muebles, gimnasios, escuelas de danza y otros servicios considerados "no esenciales" permanecerán cerrados hasta el 7 de noviembre.



Según Serguei Sobianin, alcalde de Moscú -la ciudad rusa más afectada por la epidemia-, sólo se permite la apertura de centros de venta de medicamentos, alimentos y artículos de primera necesidad.



Desde hace varias semanas, Rusia no cesa de batir sus récord de muertes y contagios por Covid-19, una mortífera ola que las autoridades y los expertos atribuyen a la resistencia de los rusos a aplicarse la vacuna.



Apenas un tercio de ellos están totalmente inmunizados, según el sitio especializado Gogov, pese a que el país ha desarrollado cuatro vacunas. El número total de muertos asciende a más de 235.000, según las cifras del Gobierno, lo que convierte a Rusia en el país más enlutado de Europa.



La agencia nacional de estadística, que tiene una definición más amplia de las muertes por Covid-19, informó a fines de agosto de un balance que supera los 400.000 decesos por coronavirus.