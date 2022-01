Preocupación extrema en Japón, Rusia, Alemania, India y Francia por el fuerte rebrote de casos, la continuidad de cambios en los esquemas de restricciones y algunas protestas aisladas por las medidas para enfrentar el avance de la variante Ómicron marcaron este domingo en el mundo otra jornada de fuerte expansión de la Covid-19.

Aún en medio de inéditos niveles de infecciones, Europa, epicentro actual de la pandemia, busca avanzar con algún alivio en las reglas de aislamientos de enfermos y contactos, con la idea de saltear una eventual nueva parálisis económica.

Francia

Francia redujo de 10 a siete los días de aislamiento que deben cumplir las personas totalmente vacunadas contra el coronavirus que se contagien la enfermedad, pero resolvió que quienes lleguen al país procedentes de Estados Unidos sin tener el esquema de vacunación completo deberán guardar cuarentena.



El aislamiento de siete días para los positivos vacunados "podría levantarse después de cinco días, en caso de que la prueba sea negativa", afirmó el ministro de Salud, Olivier Véran, según la agencia de noticias Europa Press.



Con su decisión sobre Estados Unidos, Francia lo puso en la misma "lista roja" en la que ya estaban países como Afganistán, Bielorrusia, Rusia y Serbia.



Veran reportó el sábado que Francia se convirtió en el sexto país en acumular más de 10 millones de contagios de coronavirus desde el comienzo de la pandemia y solo en las últimas 24 horas se detectaron en el país 219.126 nuevos contagios.

Alemania

Comunicó 212.515 nuevos contagios de coronavirus en un día, frente a 10.100 infecciones hace una semana, lo que marca una incidencia acumulada de casos –que sube hace siete días- de 222,7 cada 100.000 habitantes, según informó el Instituto Robert Koch (RKI).



Hace una semana, la incidencia fue de 220,7, y un mes atrás el valor se situó en 439,2. El RKI destacó que los datos pueden no reflejar la situación real debido al retraso en pruebas y registros por los días festivos.



Alemania debería estar en condiciones de vacunar a toda la población en el plazo de un mes para hacer frente a las infecciones, opinó el ministro de Finanzas, Christian Lindner, en declaraciones al dominical Bild am Sonntag, en las que advirtió que el país “no debería estar nunca más desprevenida ante una ola de contagios".



"Por lo tanto, pronto deberíamos estar en condiciones de vacunar a toda la población en el plazo de un mes si fuera necesario. Tenemos que crear la infraestructura necesaria para ello y asegurar el acceso a una cantidad adecuada de vacunas", insistió.



Por su parte, su par de Salud, Karl Lauterbach, reiteró el llamado a los no vacunados para que se inmunicen en vista del predominio de la variante Ómicron. "La primera vacunación reduce drásticamente el riesgo de muerte después de solo 14 días. Apelo a la población: ¡vacúnense!", señaló el ministro al mismo diario.

Rusia y Países Bajos

Las autoridades sanitarias de Rusia notificaron este domingo 18.233 nuevos contagios y 811 decesos, en una reducción de casos y fallecidos diarios respecto a la víspera, y en medio de una tendencia a la baja durante los últimos días.



Con estas cifras, recogidas por la agencia Sputnik, el cómputo global de Rusia se elevó hasta los 10,5 millones de contagios y 310.518 fallecidos desde que comenzó la pandemia.



En medio del aumento exponencial de casos, los estudiantes de secundaria de Inglaterra deberán volver a usar barbijos en clase, por lo menos durante un tiempo, anunció el Gobierno británico desde el martes.



El ministro de Educación, Nadhim Zahawi, dijo que la medida por ahora estará vigente hasta el 26 de enero desde el martes, cuando los secundarios de todo el Reino Unido retomen las clases tras dos semanas de vacaciones por Navidad.



Aunque es domingo, miles de personas se manifestaron en Ámsterdam contra las restricciones sanitarias en los Países Bajos, que una semana antes de Navidad impuso un nuevo confinamiento para frenar la expansión de Ómicron y pese a que las autoridades habían prohibido las concentraciones.



La Museumplein, una de las principales plazas de la capital neerlandesa, fue sede de una concentración importante, donde se registraron enfrentamientos con la policía y algunas detenciones, según la televisión pública local.

Japón e Israel

Japón, en tanto, reportó 554 contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, la mayor cantidad desde la aparición de Ómicron en noviembre pasado, una cifra que superó por 20 a la del día anterior, informó el Ministerio de Salud.



Mientras los nuevos contagios siguieron aumentando desde que, a fines de diciembre, se notificaran más de 500 por día por primera vez en dos meses, la capital, Tokio, superó los 80 positivos por primera vez desde principios de octubre.



Desde Israel llegó un dato preocupante: el primer ministro Naftali Bennett dijo que una "tormenta" de decenas de miles de contagios "está llegando en estos días" al país, a pesar de haber aplicado más de 4,2 millones de vacunas de refuerzo.



En las últimas dos semanas, los casos diarios en Israel aumentaron de 700 a los más de 4.000 reportados este domingo por el Ministerio de Salud. "Estos son números que el mundo no ha conocido y que nosotros tampoco hemos conocido", alertó Bennett.



Se prevé que entre un tercio y un cuarto de los israelíes contraigan Covid-19 en las próximas tres semanas, según un informe elaborado por un experto que asesora al Gobierno y que fue entregado hoy al gabinete.

Asia

También India registró este domingo números alarmantes: más de 27.000 nuevos casos, la cifra más alta desde octubre, informó el Gobierno, que detalló 284 muertes, lo que elevó el total a más de 481.000 desde la llegada de la pandemia al país de 1.300 millones de habitantes.



India planea comenzar el lunes la vacunación anticovid de adolescentes de entre 15 y 18 años, y varios estados, entre ellos Nueva Delhi, impusieron restricciones para contener el rebrote.



Su vecino Pakistán reveló "indicios claros" de empezar a enfrentarse a una quinta ola de casos, tras el reciente repunte de contagios que rompió la tendencia descendente de las semanas previas.



La contracara parece de semejante cuadro parece estar en la ciudad china de Xi`an, donde el número de contagios cayó a su nivel más bajo en una semana, mientras los 13 millones de residentes afrontan su undécimo día de estricto confinamiento domiciliario.



La ciudad, escenario de uno de los mayores rebrotes en China, informó este lunes 122 nuevos contagios, la cifra más baja desde el 25 de diciembre, y por debajo de los 174 del sábado.

Fuente: Télam