Las rutas de Perú volvieron a convertirse en una trampa mortal. Al menos ocho personas murieron cuando el colectivo en el que viajaban cayó por un barranco en la región de Arequipa, en el sur del país. Además, hubo 39 heridos.

El micro había partido desde Arequipa rumbo a Camaná, distrito ubicado sobre la costa. Después de más de dos horas de trayecto y cuando faltaba poco para llegar, el autobús repleto de pasajeros fue golpeado de atrás por un camión, por lo que el conductor perdió el control y cayó por un abismo de unos 50 metros de profundidad. En su trayecto, el colectivo dio varios vuelcos, hasta terminar con las llantas hacia arriba.

Poco después llegaron al lugar decenas de brigadistas, que tuvieron que trabajar durante horas para asistir a las víctimas y retirar los cuerpos.

Investigación

De acuerdo con la declaración inicial del camionero, su vehículo se habría quedado sin frenos, por lo que no pudo evitar el impacto. No obstante, los pesquisas no descartan que haya querido adelantarse al micro sin haber calculado la distancia de manera correcta.

La tragedia terminó con la vida de ocho personas y con 39 heridos, que fueron derivados a un centro médico de la zona. Sin embargo, las autoridades no descartan que el número de fallecidos aumente, debido al terrible estado en el que se encontraban algunos de los lesionados.

Fuente: Crónica