Un trabajador sanitario estadounidense tuvo una reacción alérgica tras recibir la vacuna contra el nuevo coronavirus del laboratorio Moderna en el Centro Médico de Boston, informaron medios locales.



Se trata del primer caso de alergia ante el inmunizante de Moderna reportado en Estados Unidos, donde ya se registraron otras reacciones similares en al menos seis vacunados con la dosis de Pfizer/BioNTech.



"Tras recibir la vacuna tuve taquicardia, pero pensé que probablemente era ansiedad porque me asusté después de enterarme de las reacciones a (la vacuna de) Pfizer en Estados Unidos, especialmente en personas que tienen alergia a los mariscos, como yo", dijo anoche el oncólogo geriátrico Hossein Sadrzadeh a la cadena CNN.



Según precisó el médico, su ritmo cardíaco subió a 150, mientras que el normal para él es de 75.



"Unos seis o siete minutos después de la inyección, sentí en mi lengua y también en mi garganta una rara sensación de hormigueo y entumecimiento, la misma reacción que tuve anteriormente por mi alergia a los mariscos", agregó.



Entonces, su presión sanguínea bajó tanto que ni siquiera era detectable con el monitoreo, por lo que decidió servirse de un autoinyector de epinefrina, usado para tratar reacciones alérgicas agudas con el fin de detener o evitar un shock anafiláctico.



Luego el personal lo llevó rápidamente a la sala de emergencias, que estaba a solo un par de minutos de la habitación donde se encontraba tras recibir el inmunizante contra la Covid-19.



Cuatro horas más tarde, Sadrzadeh ya estaba totalmente recuperado.



Mientras tanto, Ray Jordan, un vocero de Moderna, señaló a CNN que el laboratorio estadounidense no podía confirmarlo, pero que había recibido información sobre el posible efecto adverso a través de su sistema interno de informes de seguridad y estaba investigando al respecto.



Hasta ahora, se sabe que la vacuna de Moderna provoca reacciones adversas específicas en las personas que tienen rellenos faciales cosméticos, según certificó el comité asesor de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés).



Estos pacientes presentaron hinchazón e inflamación en el área donde se les aplicó el relleno tras recibir el inmunizante, pero un tratamiento con esteroides y antihistamínicos resolvió los efectos adversos, por lo que no debería representar un problema mayor.



Si bien aún se desconoce qué componente del fármaco contra el coronavirus puede provocar una reacción alérgica grave en algunas personas, el director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA, Peter Marks, consideró que el polietilenglicol puede estar relacionado en ocasiones puntuales con reacciones alérgicas.



Más de un millón de estadounidenses ya fueron vacunados contra el coronavirus, según anunciaron el pasado miércoles las autoridades sanitarias, mientras que la próxima semana el Gobierno planea distribuir 2,67 millones de dosis de la vacuna de Pfizer y dos millones de la de Moderna.



Con más 18,7 millones de infectados y más de 330.000 muertes, Estados Unidos es el país más golpeado por la pandemia en números absolutos en el mundo.

