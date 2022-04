El hijo del exitoso escritor Paul Auster, Daniel Auster, fue arrestado por la Policía de Nueva York acusado de homicidio involuntario tras el fallecimiento por sobredosis de su hija de diez meses, informaron este sábado fuentes oficiales.

Según las fuerzas del orden, Daniel Auster, de 44 años, estaba cuidando a su hija Ruby el pasado 1 de noviembre cuando llamó a la policía en su residencia del condado de Brooklyn, apuntaron los medios locales.

Los servicios de emergencia que acudieron a su vivienda encontraron a la niña inconsciente y la trasladaron al Methodist Hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

Ahora, la autopsia revela que la menor sufrió una sobredosis de fentanilo y heroína, pero se desconoce cómo ingirió las drogas.

Daniel Auster, que tiene antecedentes penales relacionados con las drogas, fue arrestado la noche del último viernes y acusado de homicidio involuntario y de homicidio negligente.

Dos de los vecinos de Daniel le dijeron al diario The New York Post que después de que el bebé murió, había sacado a la calle varias de las pertenencias y artículos del bebé para que cualquiera los tomara. “Todo, la ropa de bebé, los libros, los juguetes... fue desgarrador”, dijo uno de los residentes que no quiso decir su nombre.

En su adolescencia, Auster frecuentaba los clubes de la ciudad de Nueva York y estuvo involucrado con las drogas, según The New Yorker. A la edad de 18 años, en 1996, cuando tenía 18, Daniel fue testigo del asesinato del traficante de drogas llamado Andre ‘Angel’ Melendez cometido por Club Kid Killer Michael Alig, quien era un promotor de clubes nocturnos.

Entonces, Daniel recibió USD 3.000 del dinero de Meléndez a cambio de su silencio. Más tarde se declaró culpable por posesión de propiedad robada y recibió cinco años de libertad condicional.