A continuación, un repaso de los principales hechos ocurridos hoy, en el día 72 de la invasión de Rusia a Ucrania:



- Casi 500 civiles pudieron ser evacuados estos últimos días de la ciudad de Mariupol, asediada y bombardeada por las tropas rusas, informaron las autoridades ucranianas, sin precisar si se refería a personas que se encontraban en la planta industrial de Azovstal, único foco de resistencia en la ciudad sureña.







- Un nuevo acuerdo entre Kiev y Moscú permitió otro intercambio de prisioneros, el octavo desde que comenzó la invasión rusa y 41 personas (28 militares y 13 civiles, entre ellos 11 mujeres) regresaron a Ucrania. El rector de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania está entre los liberados. El último intercambio había tenido lugar el 30 de abril.







- Ucrania informó de un ataque contra una fragata rusa en el mar Negro, que terminó sufriendo un incendio tras ser impactada por un misil, información que no fue confirmada aún por Rusia. Según la agencia ucraniana Dumskaya, la fragata Almirante Makarov fue alcanzada por un misil tipo Neptuno y aviones rusos estarían sobrevolando la zona. Estados Unidos, en tanto, negó haber compartido con el Gobierno ucraniano los datos de la localización del buque militar ruso Moskva en el mar Negro, que se hundió a mediados de abril.







- El G7 mantendrá el domingo una reunión virtual dedicada en gran parte a la guerra en Ucrania en la que participará su presidente, Volodimir Zelenski. El Comité Militar de la OTAN informó que se reunirá el 19 de mayo para analizar, entre otros temas, la situación en Ucrania, informó el organismo internacional.







- Severodonetsk, una de las principales ciudades de la región esteña del Donbass aún bajo control ucraniano, estaba "prácticamente rodeada" por las tropas rusas, en el día 72 de la invasión, dijo su alcalde, Olexandre Striuk. La gran mayoría de los cerca de 100.000 habitantes de la ciudad huyeron, pero según el funcionario unos 15.000 se niegan a irse. Severodonetsk, al igual que la vecina Lissichank -ambas ubicadas en Lugansk- está siendo bombardeada por los rusos desde hace varias semanas.







- Los países de la Unión Europea (UE) continuarán negociando este fin de semana los detalles del plan para adoptar un embargo europeo gradual al petróleo ruso como sanción por la guerra en Ucrania, ya que hoy no lograron un consenso, especialmente por la negativa de Hungría. La adopción de sanciones de la UE por el conflicto en Ucrania requiere el voto unánime de los países miembros.







- Rusia no fue invitada a los festejos por el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial que tendrán lugar en Francia pasado mañana, 8 de mayo, lamentó el embajador ruso en París, Alexey Meshkov, quien además destacó la importancia de recordar ese día.







- El presidente de Transnistria, Vadim Krasnoselski, reclamó el reconocimiento "pacífico" y "a través de la mesa de negociaciones" de la independencia de la región separatista moldava.







- Aministía Internacional (AI) dijo que las fuerzas rusas deberán responder por los "crímenes de guerra" cometidos en la región de Kiev, en el marco de la invasión a Ucrania, tras una investigación que documenta bombardeos ilegales y ejecuciones extrajudiciales.







- Zelenski, aseguró que "más de 500.000" ciudadanos ucranianos fueron deportados "por la fuerza" a "regiones remotas" de Rusia en el marco de la invasión a su país. Según el presidente, las mismas tienen por fin convertirlos en una "fuerza laboral silenciosa".







- El papa Francisco advirtió que la guerra iniciada en Ucrania tras la invasión rusa de fines de febrero "amenaza al mundo entero", al tiempo que envió un nuevo mensaje al Patriarca Ortodoxo Cirilo para que tome distancia de las justificaciones al conflicto. Por primera vez desde iniciada la invasión rusa, advirtió que esta guerra "cruel e insensata como toda guerra, tiene una dimensión mayor y amenaza al mundo entero".