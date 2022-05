A continuación, un repaso de los principales hechos ocurridos hoy, en el día 74 de la invasión de Rusia a Ucrania:



- Un ataque aéreo ruso alcanzó una escuela en el Donbass ucraniano en medio de persistentes bombardeos contra el este de Ucrania que Rusia busca conquistar con una ofensiva lanzada el mes pasado. El gobernador de Lugansk, una de las dos provincias del Donbass, dijo que el ataque provocó el incendio de la escuela del pueblo de Bilogorivka, y que rescatistas encontraron dos cadáveres y sacaron con vida a 27 personas. "Había 90 personas en total en la escuela", dijo el gobernador, Sergi Gaidai. El funcionario agregó que dos chicos de 11 y 14 años murieron en otro ataque ruso en la vecina localidad de Privillia.







- Un día antes del desfile anual en Moscú para celebrar la victoria soviética contra los nazis en 1945, que en Rusia se recuerda el 9 de mayo, fuerzas rusas buscaban completar la captura de la sureña ciudad Mariupol, en el Donbass. Una planta siderúrgica es el único lugar de la ciudad que no está bajo control ruso. Los combatientes ucranianos que siguen en su interior se niegan a deponer las armas. Se cree que cientos de ellos están heridos. El Ejército ruso tiene rodeada la planta. “Rendirse no es una opción", dijo Ilya Somoilenko, oficial de inteligencia del Batallón Azov, la unidad militar ucraniana que resiste en la planta.







- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, celebró conversaciones por videoconferencia con líderes del Grupo de los Siete (G7). El encuentro, en parte, buscó escenificar la unidad entre los aliados occidentales el Día de la Victoria. Zelenski marcó el aniversario con un mensaje comparando la situación actual y dijo que después de décadas "la oscuridad volvió a Ucrania".







- El presidente ruso, Vladimir Putin, también comparó la Segunda Guerra con el actual conflicto. "Hoy nuestros soldados, como sus antepasados, luchan hombro con hombro por la liberación de su patria de la inmundicia nazi, con la confianza de que, como en 1945, la victoria será nuestra".







- En otras partes de la costa de Ucrania, varias explosiones se escucharon en la gran ciudad portuaria de Odesa, sobre el mar Negro. La Marina ucraniana también aseguró haber destruido, a un centenar de kilómetros de las costas de Odesa, el navío de desembarco ruso Serna. Esta información no fue confirmada por Rusia, que declaró en cambio que hundió "el barco de asalto ucraniano Stanislav".







- En paralelo, los países más industrializados, reunidos en el G7, se comprometieron a “prohibir o eliminar gradualmente las importaciones de petróleo ruso”. Aspiran a que la decisión implique “un duro golpe a la principal arteria de la economía de Putin” y restrinja los “ingresos que necesita para financiar su guerra”, dijo la Casa Blanca. En otro comunicado, el G7 acusó a Rusia de violar “el orden internacional” y aseguraron que se mantienen “unidos” en su “determinación de que el presidente Putin no debe ganar” la guerra.







- Estados Unidos ordenó enviar de nuevo al personal diplomático a la embajada de su país en Kiev para resaltar que las fuerzas rusas no lograron tomar la capital ucraniana. También se preparaba hoy para anunciar un nuevo conjunto de sanciones a Rusia que incluirán la prohibición de brindar servicios de consultoría a todas las empresas de ese país, la prohibición de proveer equipos y financiar con publicidad a tres de los mayores canales de televisión rusos, informaron fuentes oficiales.







- La Casa Blanca confirmó que la primera dama, Jill Biden, realizó una visita no anunciada a Ucrania y junto con su par de Ucrania, Olena Zelenska, visitaron un refugio para desplazados en el día en que ambos países celebran el Día de la Madre.