La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el nuevo coronavirus puede convertirse en un virus endémico y, por lo tanto, "no irse nunca", al tiempo que reveló que la esperanza de vida podría retroceder por la pandemia. A cinco meses desde que la enfermedad comenzara a circular entre los seres humanos, el director general de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, reconoció que el coronavirus puede quedarse, como tantos otros virus, como el del sarampión o el VIH.



Asimismo, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló a través de un comunicado que los avances de la ciencia registrados desde principios de este siglo que extendieron la esperanza de vida de los seres humanos en un promedio de 5,5 años podrían retroceder por la pandemia del coronavirus.



"Puede convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades y estos virus pueden no irse nunca", declaró Ryan en una teleconferencia de prensa.



Sin embargo, Ryan señaló la dificultad para proyectar cuánto tiempo circulará de la forma en que lo hace ahora, sobre todo porque los estudios que se están haciendo en varios países revelan que el porcentaje de la población infectada es relativamente bajo.



El comunicado de la OMS señala además que, pese a la clara mejora en la esperanza de vida, la brecha entre los países desarrollados, donde la media de vida es de 80,8 años, y los que están en desarrollo, donde es de 62,7 años, se mantiene según el reporte de 2016, el último que hizo el organismo sobre esperanza de vida.



La esperanza de vida de la Argentina en 2016 era de 76,9 años, 75,1 en Brasil y Colombia, 76,4 en Chile, 76,6 en México, 75,9 en Perú y 74,1 en Venezuela, de acuerdo con el informe de esta organización.

Los adultos deben "darles su espacio" a los adolescentes en la cuarentena por coronavirus, dejarlos vivir "a contramano" y "acostarse a cualquier hora" para que puedan "conectarse con sus pares con intimidad", señalaron especialistas.



"En la adolescencia se necesitan espacios diferenciados y no compartidos con la familia. Es frecuente el cambio de horarios, que se viva a contramano de los demás en la casa para usar los espacios en momentos de silencios o tener la casa disponible para conectarse con sus amigos, ya que están todos encerrados por la cuarentena", dijo Agustina Cermade, psicóloga especialista en adolescentes.



"Que necesiten de este espacio no quiere decir que la familia tiene que desaparecer, siguen siendo dependientes. Hay que ofrecer terrenos para la charla y que no haya otros estímulos. Aprovechar como un momento privilegiado para la comunicación", aclaró.



Cermade aseguró que los adultos no deben hablar con los adolescentes desde un lugar "moralista". "El mayor padecimiento de los adolescentes no está en el aislamiento, porque se genera un contacto por redes, sino más bien el padecimiento corporal, no estar cerca del otro. En la adolescencia es un momento donde se toma distancia corporalmente de los padres y se acerca a los pares", explicó la psicóloga.



Silvina Valente, ginecóloga y sexóloga clínica, resaltó que "hay que escucharlos, buscar acercarse a hablar, respetarle los tiempos y los espacios. Toda la vida la sexualidad fue un tabú. Los chicos no lo toman como algo tan natural para hablar con los padres. Se puede hablar de cosas puntuales como si saben del preservativo", explicó.



Aseveró que los adultos deben "hablar en base a lo que te preguntan los adolescentes". "El interés viene desde que esté habilitado el diálogo, lo importante es lo que pasa a los chicos no a los padres", aclaró.



Kevin, un joven bonaerense de 17 años, contó que con el aislamiento "estoy muy aburrido. Es muy nuevo todo esto. No me adapto. Me gustaba salir con mis amigos. Estoy siempre en mi pieza".



Vera, de 15 años, dijo que "para pasar los días hacemos Netflix Party (una aplicación que permite al usuario de Netflix ver y comentar el catálogo del servicio con quien quiera a través de su PC)". También hacemos "videollamadas y tengo mucha tarea".



"Con mis papás me llevo bien. Discutimos por el horario: me acuesto y me levanto tarde. A mis amigos les pasa lo mismo, vivimos al revés", aseguró Vera. Olivia dijo sentirse "muy bajoneada, extraño mi vida". "Con mis padres charlamos bastante. No hablamos de sexualidad o consumo de alcohol", aseguró.



Gabriela Torres, titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar), dijo que "los adolescentes están muy solos con lo que creen que es el consumo".



"Es un tema que se habla poco. Es un tiempo donde con los adolescentes hay que empezar a comunicarse de otra manera. No con interrogatorios sino conocerlos, saber qué les pasa", afirmó. "Con la pandemia es un contexto difícil para los adultos, pero los adolescentes la pasan peor", indicó.

En África

54 países de África, incluido Lesoto, están ya infectados con el coronavirus tras confirmarse el primer caso en este estado.

En Grecia

11 mil inmigrantes espera deportar Grecia apenas se abran las fronteras que cerraron por el Covid-19, como medida.

Vaticano

45% es la caída de los ingresos en el Vaticano, situación que no lo pone en bancarrota pero lo obliga a un reajuste total.