Un nuevo estudio científico arrojó datos más certeros sobre la peligrosidad de la variante Delta que se propaga rápidamente en el segmento poblacional no vacunado: el riesgo de infección por la variante de la India del SARS-CoV-2 se reduce en un 50% o 60% entre las personas inoculadas con el esquema completo, incluidos los casos asintomáticos.

Los investigadores del Imperial College de Londres señalaron que las personas que declararon haber recibido las dos dosis de la vacuna tenían la mitad de probabilidades de dar positivo en una prueba de COVID-19, teniendo en cuenta también otros factores como la edad y el hecho de que las personas examinadas tuvieran o no síntomas del virus.

De acuerdo con los investigadores, en aquellos que sí tenían síntomas de covid, la eficacia se elevó a alrededor del 59%. El estudio abarcó un período en el que la variante Delta desplazó por completo a la Alfa, hasta entonces dominante en Europa.

Las estimaciones, que no desglosan la eficacia por vacunas, son inferiores a las comunicadas por la Sanidad pública británica (Public Health England, PHE) para las vacunas de Pfizer y AstraZeneca. No obstante, los investigadores dijeron que eso no era relevante ni preocupante, dado que las de PHE se basaban en aquellos que tienen síntomas y se hacen la prueba de PCR, mientras que el estudio del Imperial está diseñado para abarcar un segmento poblacional más grande.

“Estamos analizando la eficacia contra la infección entre una muestra aleatoria de la población general, que incluye a personas asintomáticas”, dijo el epidemiólogo del Imperial Paul Elliot, autor del estudio. “Se trata de un grupo diferente de personas”, añadió.

El estudio detectó que el vínculo entre las infecciones y las hospitalizaciones, que anteriormente se había debilitado, había empezado a reforzarse, algo que coincide con la propagación de la Delta entre personas más jóvenes que no necesariamente están vacunadas por completo.

En ese sentido, los investigadores dijeron que la prevalencia en las personas no vacunadas era del 1,21%, tres veces mayor que la prevalencia del 0,40% en las personas totalmente vacunadas, y que la carga viral entre las personas con covid también era menor en las vacunadas.

Los investigadores presentaron los últimos resultados de la encuesta de prevalencia REACT-1 del Imperial, que muestra que las infecciones se habían cuadruplicado en un mes hasta llegar a 1 de cada 160 personas en Inglaterra.

Steven Riley, profesor del Imperial, dijo que las personas de entre 5 y 24 años representan el 50% de todas las infecciones, aunque sólo constituyen el 25% de la población. “Hemos demostrado que antes del reciente descenso, los jóvenes eran los que impulsaban las infecciones. Estos datos apoyan la idea de que hay incertidumbre sobre lo que puede ocurrir en septiembre, cuando vuelvan los colegios y se incremente la mezcla en interiores, debido a los patrones de infección que vimos que alentaban el crecimiento”, concluyó.