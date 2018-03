Temores. Trump se prepara para firmar las medidas de comercio con China. En la ciudad estadounidense de Nueva York, Wall Street se hundió 3% por temor a una guerra comercial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acercó ayer la posibilidad de una guerra comercial con China al anunciar la imposición de aranceles por valor de hasta "60.000 millones de dólares" a muchas importaciones chinas, y exigió que el déficit comercial de Washington con Pekín se reduzca un 25 por ciento.



El Gobierno de Trump también prevé anunciar en los próximos meses restricciones a la inversión china en Estados Unidos (EEUU), además de demandar al gigante asiático ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por sus supuestas prácticas discriminatorias. "Hay un tremendo robo de propiedad intelectual, cientos de miles de millones de dólares cada año", aseguró Trump al firmar una orden que instruye a su Gobierno a imponer esas medidas.



Los aranceles, que según la Casa Blanca podrían afectar a unos 1.300 tipos de productos chinos, suponen la medida más dura que el Gobierno de Donald Trump ha impuesto hasta ahora a China, y el gigante asiático ya ha amenazado con posibles represalias.



"Nuestro déficit (con China) es el mayor déficit de ningún país en la historia del mundo, está fuera de control", aseguró Trump. Agregó que los aranceles podrían afectar a productos chinos por valor de "alrededor de 60.000 millones de dólares" anuales.



El presidente dijo que, en paralelo a esa medida, ha exigido a China que reduzca el déficit que tiene EEUU respecto al gigante asiático. "He pedido a China reducir el déficit en 100.000 millones de dólares, eso sería el 25 por ciento (del total) o quizá incluso más", indicó Trump.



"Estamos metidos en una negociación muy grande con China. Mientras tanto, vamos a tomar esta medida", añadió Trump, que no aclaró si, en el caso de que Pekín cumpla sus demandas sobre el déficit, se replanteará la imposición de los aranceles.



La oficina del representante estadounidense de Comercio Exterior, Robert Lighthizer, tendrá ahora 15 días para publicar una lista de productos afectados por los aranceles, que podrían incluir unos 1.300 tipos de bienes, desde zapatos y ropa hasta aparatos de tecnología punta. Una vez publicada esa lista, habrá un periodo de comentarios públicos de 30 días antes de que los aranceles entren en vigor, según la Casa Blanca.



Por otra parte, Trump dará 60 días al Departamento del Tesoro para decidir cómo restringir la inversión china en EEUU debido a sus prácticas de "distorsión del mercado", en palabras de Peter Navarro, asesor comercial del presidente estadounidense.



Los aranceles son el resultado de una investigación que concluyó que China daña los derechos de propiedad intelectual de las empresas tecnológicas estadounidenses, porque fuerza a esas entidades a transferir su tecnología a compañías chinas como requisito para hacer negocios en ese país.



Lighthizer acuso a China de "robo cibernético" de la propiedad tecnológica estadounidense. Además, Estados Unidos planea demandar a China ante la OMC por sus supuestas "prácticas discriminatorias a la hora de otorgar licencias tecnológicas", según la oficina del representante exterior de Comercio. China, que es el segundo socio comercial de EEUU por detrás de la Unión Europea, advirtió ayer que tomará "todas las medidas necesarias" para no salir perjudicado por las medidas de Trump. Efe