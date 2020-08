Dos personas murieron y otra resultó herida anoche durante una marcha antirracista en Estados Unidos por disparos al parecer efectuados por un hombre blanco que fue filmado con celulares mientas abría fuego con un rifle semiautomático en el medio de la calle.



El presidente de Estados Unidos, anunció que hoy mismo enviará fuerzas de seguridad no especificadas y agentes de la Guardia Nacional a la ciudad donde ocurrieron los hechos, Kenosha, en el estado de Wisconsin.



"Restauraremos la ley y el orden", tuiteó el mandatario.



El tiroteo se registró poco antes de la medianoche durante una tercera noche de protestas en Kenosha por el acribillamiento de un afroamericano de 29 años, Jacob Blake, por parte de la policía.



"Acabo de matar a alguien", se escucha decir al joven blanco que fue grabado en video disparando el rifle.



El jefe policial del condado de Kenosha, David Beth, dijo al diario local Kenosha News que junto a al FBI revisaron las imágenes y se mostró confiado de arrestar al sospechoso.



Más temprano, Beth dijo que una de las víctimas fatales recibió un tiro en la cabeza y otra en el pecho. Agregó que no sabía cuándo fue baleada la otra persona, pero que creía que sus heridas no ponían en riesgo su vida.



Según testigos e imágenes de video, la policía al parecer dejó que el joven que había disparado pasara por delante de ellos con el rifle al hombro y no lo detuvo pese a que la gente le pedía a gritos que lo arreste porque había tirado contra manifestantes.



Beth dijo al diario Journal Sentinel que un grupo de personas armadas que se describían a sí mismas como una "milicia" estuvieron patrullando las calles de Kenosha en las últimas noches, pero que no sabía si el atacante formaba parte de ellos.



“Son un grupo de civiles armados”, señaló Beth.



En uno de los varios videos que circularon, se escuchan tiros y se ve al joven blanco hablando por teléfono y al parecer diciendo: "Acabo de matar a alguien", antes de salir huyendo.



Luego se ve a gente atender a lo que parece ser un hombre blanco con una herida en la cabeza.



En otro, el mismo joven se tropieza y cae el suelo, y al verse rodeado por manifestantes, efectúa tres o cuatro disparos sentado y alcanza a por lo menos dos personas, incluyendo a una que empieza a gritar "¡Médico, médico!"



"Estábamos gritando 'Las Vidas Negras Importan' (Black Live Matter) en la estación de servicio y luego escuchamos, boom, boom, y le dije a mi amigo: 'Eso no son fuegos artificiales' ", contó Devin Scott, testigo del hecho, al diario The Chicago Tribune.



"Luego este tipo con esta enorme pistola pasa junto a nosotros en medio de la calle y la gente grita: '¡Le disparó a alguien! ¡Le disparó a alguien! 'Y todo el mundo está tratando de luchar contra el tipo, perseguirlo y luego comenzó a disparar de nuevo", narró.



En otro video, se puede ver a policías que arrojan botellas de agua desde un vehículo blindado a lo que parece ser un grupo de civiles blancos armados que camina por las calles, entre ellos uno que parece ser el que luego disparó contra los manifestantes.



"Les agradecemos que estén acá", se escucha a un oficial decirles.



Desde hace tres noches, Kenosha es escenario de fuertes protestas luego de que policías hirieran de gravedad a Blake el domingo pasado en un incidente que también fue captado en video por un testigo con su teléfono celular.



En el video se ve a policías disparar a quemarropa varias veces por la espalda contra Blake cuando intentaba subir a su camioneta.



Tres de los hijos del hombre estaban dentro del vehículo en el momento del tiroteo, el mayor de ellos de 8 años.



El padre de Blake dijo ayer que su hijo quedó paralizado de la cintura para abajo.