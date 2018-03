El presidente estadounidense, Donald Trump, no se reunirá con su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, hasta que vea "acciones concretas" y "verificables" de Corea del Norte, aseguró ayer la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.



"No habrá reunión sin ver antes acciones concretas que prueben las palabras y la retórica de Corea del Norte", dijo Sanders en su conferencia de prensa diaria. La portavoz de la Casa Blanca no quiso confirmar tampoco ninguna "fecha ni lugar" para la reunión entre Trump y Kim, después de que



el Gobierno surcoreano anunciara que los dos líderes se reunirán antes de finales de mayo. "El presidente aceptó esa invitación para hablar sobre la base de que haya pasos concretos y verificables", subrayó la portavoz. Sanders no quiso concretar qué acciones espera Estados Unidos,



pero recordó que Corea del Norte ha "prometido desnuclearizar (la península coreana), han prometido detener sus pruebas nucleares y de misiles y han reconocido" que Washington y Seúl van a mantener sus "ejercicios militares".