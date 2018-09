Larry Kudlow. El funcionario sostuvo que hay que "atar" el peso a la moneda estadounidense para que la economía pueda fortalecerse.

La noticia corrió como un reguero de pólvora hasta impactar en el corazón de la Casa Rosada mientras en la city porteña corría hasta cerrar por primera vez sobre los 40 pesos. Algunos economístas pasearon por los canales de TV para analizar su impacto ¿vuelve el 1 a 1? tituló un medio. Todo esto y más disparó la difusión de una entrevista del principal asesor de a Casa Blanca, Larry Kudlow, en la que revelaba que el Tesoro de EEUU trabaja en un plan de convertibilidad de la moneda argentina. De inmediato, trajo a la memoria la Convertibilidad de Domingo Cavallo. El funcionario sostuvo que hay que "atar" el peso a la moneda estadounidense para que la economía pueda fortalecerse. Pero, con la misma urgencia, el Gobierno de Mauricio Macri salió a desmentir la información con una respuesta tajante: "No hay chances de dolarizar la economía de la Argentina. No hay chances de una nueva convertibilidad. La vez que se eligió ese camino el resultado fue 50% de pobreza". Así les respondió a La Voz un alto funcionario del Gobierno de Mauricio Macri en medio de una polémica que cayó desde Estados Unidos.



"La Argentina no está negociando ninguna dolarización ni nada parecido con los Estados Unidos.



No es real", le respondió a este medio un alto funcionario antes de ingresar a la reunión de coordinación de Gobierno en la Casa Rosada.



Larry Kudlow, director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, habló con la cadena Fox News. Allí, periodista y entrevistado coincidieron en que los funcionarios argentinos "odian al FMI" y que lo mejor para el país sería una ayuda directa del Tesoro norteamericano.



"El Tesoro está profundamente involucrado en este tema", respondió Kudlow, y agregó: "Esto es muy importante. Como todos hemos aprendido, la única salida para el dilema argentino es un sistema de convertibilidad. El peso se vincula al dólar, pero puedes crear un nuevo y único peso".



"Eso funcionó en los "90, permitió bajar la inflación y mantener la prosperidad. Y eso es lo que necesitan hacer ahora", se extendió. De todos modos, no precisó si el plan del Tesoro apuntaría a un paridad cambiaria o si se fijaría un valor distinto al peso.



Como si fuera poco, un día después de las palabras del asesor principal de Washington, la periodista estadounidense especializada en economía hispanoamericana Mary O"Grady publicó su editorial del Wall Street Journal bajo el título: "Argentina necesita dolarizarse".



Sin conocer lo que había planteado el asesor del gobierno de Donald Trump, el miércoles el exministro de Economía Ricardo López Murphy dijo que "fue un error abandonar la convertibilidad", y consideró -además- que la crisis actual es más grave que la de 2001. "Si en 2001 nos daban un cuarto de la ayuda internacional que estamos recibiendo ahora, no hubiese habido problemas".



Con respecto a Kudlow, durante años trabajó en el Federal Reserve Bank de Nueva York y, durante el primer gobierno de Ronald Reagan, fue subdirector de Economía y Planificación en la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa de Gobierno estadounidense. Ahora es el principal asesor del presidente, Donald Trump.







Qué opina Massa

"Yo en el lugar del Gobierno, jamás iría a la convertibilidad, esa experiencia en la Argentina terminó con hambre, quiebre de empresas y muerte", dijo ayer Sergio Massa a su equipo de asesores económicos, en una de las primeras opiniones que trascendieron tras las declaraciones de Larry Kudlow. El kirchnerismo también se manifestó en contra.