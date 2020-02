El vocero del FMI, Gerry Rice, anunció el jueves que el organismo multilateral de crédito no aceptará una quita de la deuda que la Argentina por U$S44.000 millones contraída durante el gobierno de Mauricio Macri.

Rice explicó por qué no puede hacerlo: "La quita no está permitida por los estatutos, y no solo en el caso de la Argentina". El funcionario además defendió el accionar del fondo al decir que no violó los estatutos al entregar esos recursos.

De esta manera, el vocero del FMI rechazó las palabras que pronunció la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, durante la presentación de su libro en la Feria Internacional del Libro en Cuba.

Durante su disertación, Cristina había lanzado: "No se puede hacer una quita porque el estatuto lo prohíbe, pero también prohíbe prestar para fugar capitales. Por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no".

En cambio, Rice valoró el diálogo que mantuvo con los funcionarios del presidente Alberto Fernández y aseguró que las negociaciones para encontrar una solución a la crisis de la deuda son "constructivas".

"Tenemos un diálogo muy activo entre el staff técnico y el Gobierno. Caracterizamos este dialogo como constructivo. Y sigo pensándolo así: compartimos los objetivos del Gobierno para estabilizar la economía y proteger a los más débiles con un crecimiento inclusivo", concluyó.

