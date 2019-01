El Gobierno criticó hoy la defensa del kirchnerismo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y rechazó la calificación de "intento de golpe de Estado" la decisión de la Asamblea Nacional venezolana de consagrar a Juan Guadió como presidente encargado.

"Lamento la situación del kirchnerismo con este pronunciamiento, ya que han trabajado sobre la agenda de los derechos humanos. Los derechos humanos no pueden reconocer color ni ideología, sino que son derechos que tenemos todos. Me entristece profundamente esta mirada sesgada y aislacionista cuando la sociedad argentina, que sufrió dictaduras, sabe lo que es democracia y lo que no es. Realmente preocupa y llama la atención una declaración de ese tipo, que compromete la mirada que ellos tienen en materia de derechos humanos", afirmó el ministro de Justicia, Germán Garavano, en una rueda de prensa luego de una reunión de Gabinete.

El ministro, además, valoró positivamente que una parte importante de la oposición peronista haya reconocido a Juan Guadió como presidente interino de Venezuela, "en consonancia no solo con el Gobierno nacional y con las democracias de la región".

Por su lado, el canciller Jorge Faurie agregó: "Creo que todos los argentinos, todas las fuerzas políticas y dirigentes tienen clara conciencia de cuándo existe democracia en un país. Cuando la democracia se transforma en un mecanismo autoritario donde no hay elecciones, no son transparentes, no pueden participar todas las fuerzas políticas, los votantes solo pueden participar si tienen carnet patriótico, el colegio electoral manejado por Maduro es el que determina cuáles son las condiciones de votación, claramente no hay democracia".

El Ministro de Relaciones Exteriores no quiso opinar sobre la posición de México y Uruguay que respaldan la dictadura de Nicolás Maduro. "El apoyo de la comunidad internacional es sustancial en este caso, países de la UE, la propia autoridades de la Unión Europea, hay naciones que defienden democracia con libertad y derechos humanos, y otras que prefieren guardar silencio. No le corresponde a Argentina ser juez de unos y otros, algunos conocen en carne muy viva cuándo es una dictadura, no nos corresponde a nosotros darles clases para que reconozcan cuándo hay democracia y cuándo no".

Consultado por Infobae acerca de la posición de Rusia y China en relación al régimen bolivariano, el funcionario planteó que "ambos países hicieron una asistencia financiera muy importante en distintos momentos que llevaron a que tengan garantías de recursos energéticos, por lo que para ellos tienen importancia para recuperar la plata que tienen comprometida en Venezuela y el Grupo Lima no está para replicar ninguna posición, porque tiene un solo objetivo, que se recupere la democracia" en la nación bolivariana.

Garavano, por su lado, reafirmó que "el respeto a los derechos humanos, las garantías constitucionales y la libertad tienen que ser la prioridad de todos los países y es la prioridad de la Argentina, el Grupo de Lima y la Unión Europea".