El papa Francisco advirtió hoy que el cambio climático "amenaza la vida en la Tierra" y ya no se limita "a los daños sobre el clima, el agua o el suelo".



"Creo que todos somos conscientes de que el mal que estamos causando al planeta ya no se limita a dañar el clima, el agua y el suelo, sino que ahora también amenaza la vida misma en la Tierra", planteó el Pontífice en un discurso al visitar la Universidad Lateranense de Roma.



En ese marco, según el Papa, "no basta con repetir declaraciones de principios que nos hacen sentir a gusto porque, entre otras cosas, también nos interesa el medio ambiente".



"La complejidad de la crisis ecológica, de hecho, exige responsabilidad, concreción y competencia", reclamó al participar de la puesta en funcionamiento de la Cátedra que funcionará sobre "Los futuros de la Educación para la Sustentabilidad" con apoyo de la oficina de Naciones Unidas para la Educación y Cultura (Unesco).



Tras recordar el reciente mensaje ecuménico que firmó para reclamar acciones concretas a la cumbre climática COP26 que se hará en Glasgow en noviembre, el Papa lamentó que "las expectativas relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible se están alejando de lograr para 2030, junto con objetivos más específicos relacionados con la protección del aire, el agua, el clima o la lucha contra la desertificación".

Fuente: Télam