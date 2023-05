El papa Francisco le transmitió hoy al presidente ucraniano Volodimir Zelenski su "oración constante" por la paz durante una reunión de 40 minutos que tuvieron en el Vaticano, en la que también se habló de las "decenas de miles de niños" que Ucrania denuncia fueron deportados a Rusia durante la guerra.



"El encuentro entre el Papa y el Presidente duró unos 40 minutos. Los temas de la conversación se refirieron a la situación humanitaria y política en Ucrania provocada por la guerra en curso", aseguró el Vaticano en un comunicado, tras el primer cara a cara entre los dos jefes de Estado desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022.



En la reunión, agregó la Santa Sede, "el Papa ha asegurado su oración constante, testimoniada por sus numerosos llamados públicos y continua invocación al Señor por la paz, desde febrero del año pasado".



Zelenski y Francisco "coincidieron en la necesidad de continuar con los esfuerzos humanitarios para apoyar a la población", planteó la nota oficial. En el encuentro, el pontífice "subrayó en particular la urgente necesidad de gestos humanos hacia las personas más frágiles, víctimas inocentes del conflicto".



La reunión se dio en un contexto de negociaciones reservadas de la Santa Sede para lograr un acercamiento entre Ucrania y Rusia, y luego del anuncio público del pontífice de que el Vaticano mediará para lograr la restitución de miles de niños que Kiev denuncia fueron deportados hacia Rusia



De acuerdo a lo que indicó Zelenski hoy en Roma, su gobierno tiene identificados a más de 19.000 niños sacados a la fuerza del país, pero apuntó que "el número real" podría ser de al menos 200.000.



"Me reuní con el Papa Francisco. Agradezco su atención personal a la tragedia de millones de ucranianos. Hablé de decenas de miles de niños ucranianos deportados. Debemos hacer todo lo posible para que vuelvan a casa", tuiteó el mandatario tras la cita.



"Además, pedí que se condenaran los crímenes de Rusia en Ucrania. Porque no puede haber igualdad entre la víctima y el agresor. También hablé de nuestra Fórmula de Paz como único algoritmo eficaz para lograr una paz justa. Propuse que se una para su aplicación", añadió.



Desde el inicio de la guerra, el Papa y el mandatario hablaron por teléfono al menos dos veces, según reveló Francisco en diálogo con periodistas. Zelenski ya visitó al Papa en 2020.



Tras la reunión, el pontífice le entregó una obra en bronce con un ramo de olivo, "símbolo de la paz", además de sus escritos, mientras que el mandatario le regaló una obra de arte sacada de un refugio antiproyectiles y un cuadro vinculado al asesinato de niños durante el conflicto.



Por el momento, en cambio, Francisco no dialogó con el presidente ruso, Vladimir Putin, aunque mostró su voluntad de contactarse con el mandatario y dejó entrever el rechazo del líder del Kremlin a un encuentro. El jueves pasado, Francisco recibió para la visita tradicional de despedida al embajador ruso ante la Santa Sede, Alexander Avdeev.



Semanas atrás, Francisco recibió al premier ucraniano Denys Shmyhal, en la primera bilateral de alto nivel entre los dos países desde el inicio de la invasión rusa. Por el momento, Francisco no ha ido a Kiev desde el inicio de la guerra, ya que busca poder hacer una visita conjunta a Moscú, mientras que la premier italiana Giorgia Meloni visitó la capital ucraniana en febrero.



Hace dos semanas, la premier recibió también a Shmyhal para lanzar un foro con el que busca involucrar a las empresas italianas en la reconstrucción de Ucrania tras la guerra.



Al mediodía italiano, Zelenski inició su ronda de reuniones con un encuentro de cerca de media hora con el presidente Sergio Mattarella en el Palacio del Quirinale, en donde fue recibido con honores militares y la bandera ucraniana izada mientras sonaron los himnos.



"Italia estuvo y está del lado correcto, del lado de la verdad en esta guerra. Nos estamos moviendo en la dirección de la victoria. La victoria significa paz para nuestro país", planteó Zelenski tras el encuentro con el mandatario.



"Bienvenido Presidente, Italia está completamente a su lado", le había dicho Mattarella al recibirlo.



Tras la reunión con el mandatario, Zelenski mantuvo un "largo y prolífico" encuentro de 70 minutos con la derechista Meloni, según lo calificó la premier en declaraciones a la prensa, al destacar "las relaciones que hay entre Italia y Ucrania".



"Italia tiene una clarísima posición pro-Ucrania", agregó la premier. Zelenski, en tanto, planteó su agradecimiento "por la postura constante sobre el apoyo a Ucrania".



"Agradecemos la importante asistencia militar que le da a nuestro país la capacidad de resistir la agresión rusa. La clave de nuestro éxito en el campo de batalla es la recepción oportuna de la asistencia necesaria", indicó luego el líder ucraniano.



En la declaración conjunta a la prensa tras la reunión, Meloni aseguró a Zelenski que Italia apoya la adhesión de Kiev a la Unión Europea (UE).



"Desde el principio, Italia ha estado a la vanguardia para la atribución del estatus de candidato a la UE a Ucrania, y seguirá asegurando su apoyo para facilitar la integración progresiva de Kiev, que lucha por defender los valores europeos de libertad y democracia; y es una avanzada de la seguridad del continente europeo", indicó Meloni.



Al llegar al aeropuerto Ciampino de la capital esta mañana, Zelenski había considerado que la de hoy es "una importante visita para acercarnos a la victoria de Ucrania".



El presidente ucraniano estará mañana en Alemania, donde se reunirá con el jefe del gobierno Olaf Scholz y con el presidente Frank-Walter Steinmeier.



Además, allí recibirá el premio Carlomagno, que recompensa un compromiso especialmente destacado por el entendimiento en Europa.



La principal economía europea anunció hoy el paquete de ayuda militar a Kiev más importante desde el inicio de la guerra, equivalente a 2.700 millones de euros y que incluirá 30 tanques Leopard-1 A5, blindados de tipo Marder, sistemas de defensa antiaérea y drones de vigilancia, según el semanario Der Spiegel.