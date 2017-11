El papa Francisco dijo este miércoles que le parece feo y que le causa tristeza ver a los fieles e incluso a los obispos que durante las misas hacen fotografías con sus teléfonos móviles.

El Sumo Pontífice hizo la confesión mientras leía su catequesis en la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro y que estaba dedicada a la Eucaristía.

“¡Qué feo! y qué tristeza me da cuando celebro –misa- en la plaza y en la basílica y veo tantos móviles levantados. Y no son solo los fieles sino también los curas y los obispos. Por favor, la misa no es un espectáculo”, clamó Francisco.

“En un momento de la misa el sacerdote dice en alto nuestros corazones. No dice en alto nuestros móviles para hacer una foto”, lamentó.

Francisco pidió a los fieles que dejen de tomar fotos y que “vuelvan a lo esencial”.