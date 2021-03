-Francisco y un tango de Piazzolla arriba del avión







En la recorrida que hizo Francisco para saludar a los 74 periodistas que lo acompañaron a bordo del avión papal, entre ellos un enviado de Télam, el Papa aprovechó para intercambiar saludos y deseos. Con riguroso barbijo para recorrer el Airbus A330 que Alitalia bautizó "Giotto" en homenaje al pintor florentino, el Papa se llevó también varios regalos de parte de la delegación de periodistas que representaron a 15 países. Uno de los que más los sorprendió fue una caja diseñada especialmente con un documental sobre Astor Piazzolla, producido por la Sociedad Italia-Argentina de Roma, a días de que el próximo 11 se cumplan los 100 años del nacimiento del bandoneonista y compositor.







-El BMW blindado del Papa entre una Bagdad casi vacía







En una ciudad epicentro del toque de queda declarado por el Gobierno iraquí a nivel nacional para hacer frente a la pandemia de coronavirus, la ausencia casi total de autos en las calles no evitó que algunos manifestantes se acercaran a saludar al Papa en los 25 kilómetros que recorrió desde el Aeropuerto al Palacio Presidencial.



Con banderas rojas, blancas y negras de la nación árabe e incluso algunas blancas y amarillas del Vaticano, junto a carteles en árabe y en inglés, el pueblo iraquí quiso agradecer la decisión del Papa de "no volver a defraudarlos", y convertirse en el primer pontífice de la historia en visitarlos.



Y a todos ellos saludó el Papa a su paso desde el particular transporte que usó esta vez. Con tanques y camionetas armadas cruzadas en varios puntos de la ciudad, el Papa eligió, por primera vez desde su entronización en 2013, desplazarse por Bagdad en un auto blindado, un BMWi750 que le dio el Gobierno para su seguridad.







-El Palacio Presidencial que fue Embajada de Estados Unidos durante la ocupación







El Palacio Presidencial donde Francisco fue recibido por el presidente Barham Salih es un símbolo en pie de los distintos conflictos que han cruzado al país: pensado originalmente como "Palacio Real", fue luego transformado en "Palacio de la República" tras el asesinato del monarca Faisal II. Convertido luego en el lugar preferido por Saddam Hussein para recibir jefes de Estado extranjeros, fue bombardeado en 2003 durante la invasión estadounidense.



En el epicentro de la denominada "Zona Verde" de seguridad, llegó a funcionar durante la época de la ocupación como embajada de Estados Unidos. En 2009, con el inicio de la estabilización, el Palacio volvió finalmente a manos iraquíes, donde hospeda a la máxima autoridad del país.







-La Catedral símbolo de la violencia extremista que se pintó de gala para recibir al Papa







Proyectada por el arquitecto polaco Kafka, según informó el Vaticano, la Catedral en la que Francisco le habló hoy al clero iraquí se ha convertido en uno de los emblemas de la violencia extremista en Irak. En 2010, un ataque del Estado Islámico mató a más de 50 personas en su interior, y 48 de las víctimas de aquel día están en proceso de beatificación en el Vaticano para que sean oficialmente reconocidos como "mártires".



Llamada "Nuestra señora de la Salvación", el diseño de la Iglesia construida en 1968 representa una barca que sostiene a los creyentes, en alusión a Jesús sosteniendo a sus fieles en medio de la tempestad. Los muros que rodean a la Catedral están hace días pintados con mensajes de bienvenida al Papa.



El artista que decoró la catedral, Amyad Mohsen, explicó a Télam que, en línea con el sentido del viaje de Francisco, buscó transmitir un "mensaje de amor y paz a los hermanos cristianos", luego de que la violencia extremista convirtiera al lugar de culto en uno de los íconos de la persecución a ese grupo religioso.



Cuando llegó a la Catedral, un grupo de niños recibió a Francisco y le colgó un corona de flores amarillas, color símbolo del Vaticano, en otro gesto del acercamiento de los fieles locales y de la devoción de la pequeña comunidad cristiana por el pontífice.