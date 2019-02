El Papa Francisco dijo ayer que el Vaticano estaría dispuesto a mediar en Venezuela si lo pidieran tanto el gobierno como la oposición, pero que primero hay que intentar buscar un acercamiento de sus posiciones.



En una conversación con periodistas a bordo del avión papal en su retorno desde Abu Dabi, confirmó que el presidente venezolano Nicolás Maduro le había escrito una carta pero que todavía no la había leído. La misiva de Maduro era para solicitar ayuda papal para abrir un diálogo ante la crisis económica y humanitaria de ese país. Pero el papa Francisco indicó que para que tal cosa se produzca, tienen que pedirlo ambas partes, en alusión al líder opositor antichavista Juan Guaidó.



Guaidó, de 35 años, juró como presidente encargado de Venezuela en enero en virtud de una interpretación que el parlamento, que él preside, hace de la Constitución según la cual Maduro usurpa la presidencia.



El presidente de la Asamblea Nacional (AN) ya ha sido reconocido por decenas de países.



"Todavía no he leído esta carta. Y veremos qué se puede hacer", dijo el Papa luego de que Maduro revelara que le había enviado una misiva.



"Pero, para que se haga una mediación, se necesita la voluntad de ambas partes. Las condiciones iniciales son claras: que las partes lo pidan, siempre estamos disponibles", dijo Francisco, citado por la agencia de noticias EFE.



"Como cuando la gente va a ver al cura porque hay un problema entre marido y mujer: va uno.. "¿y la otra parte, viene o no viene? ¿Quiere o no quiere?". Siempre se necesitan ambas partes. Esta es una condición que los países deben tener en cuenta antes de pedir una facilitación o la presencia de un salvador o una mediación. Ambas partes, siempre", agregó.



El Pontífice señaló que se pueden dar "pequeños pasos" y que el último es una mediación.



"Son pequeños pasos iniciales, facilitadores pero no solo por parte del Vaticano, toda la diplomacia, acercarse a uno y al otro para poner en marcha posibilidades de diálogo. Así funciona la diplomacia", dijo.



Maduro informó el lunes pasado que había enviado una carta al papa Francisco para pedirle su ayuda en un proceso de diálogo.

Incidentes en marcha argentina

Manifestantes que se dirigían hacia la embajada de Estados Unidos para brindar su respaldo al régimen chavista de Nicolás Maduro se enfrentaron con efectivos policiales a la altura de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Durante los incidentes hubo forcejeos, corridas, empujones y peleas cuerpo a cuerpo. El líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, negó que la marcha fuera para apoyar al régimen del actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y advirtió que solo quieren ser "un puente de paz".

Expectativa por ayudas

Con apoyo internacional creciente, el líder antichavista y presidente encargado de Venezuela



designado por el parlamento, Juan Guaidó, redobló ayer el paso de su estrategia de ingresar ayuda humanitaria al país a pesar de la promesa de Nicolás Maduro de impedirlo.



La Asamblea Nacional venezolana, presidida por Guaidó, informó que ya está coordinando el ingreso al país del primer lote de ayuda, consistente en "medicinas, alimentos e insumos" básicos que serán destinados a las poblaciones más vulnerables, no a toda la gente con necesidades. El diputado Miguel Pizarro, presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria, explicó que ese primer lote proviene de donaciones de empresas.

Consulta por legislativas

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC), el líder chavista Diosdado Cabello, designó una comisión para que organice una consulta a la población sobre la posible convocatoria a elecciones legislativas anticipadas, una opción que rechaza el antichavismo.



La Asamblea Nacional (parlamento) es el único de los poderes del Estado venezolano que está en manos del antichavismo.



En medio de la actual crisis institucional, el presidente interino proclamado por la Asamblea Nacional, el antichavista Juan Guaidó, y los gobiernos extranjeros que lo reconocieron, entre ellos Argentina, exigieron al mandatario Nicolás Maduro que convoque a elecciones presidenciales anticipadas.