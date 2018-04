El presidente de Chile, Sebastián Piñera, finalmente desistió de designar a su hermano, Pablo, como nuevo embajador de Chile en la Argentina, en lo que había sido un claro gesto hacia su par argentino y amigo Mauricio Macri.

Dentro de las razones, el Mandatario trasandino estipuló que el nombramiento del embajador en el país es “urgente y no es compatible con los tiempos de la Contraloría”.

Ocurre que a raíz de las denuncias de la oposición chilena de "nepotismo" recurrió a la Contraloría General de la República para que revisara esa designación. Y en las últimas horas se supo que ese organismo podría demorar hasta seis meses en resolver el asunto, lo que llevó a que Piñera tomara la determinación de desistir de que su hermano ocupe la silla de representante diplomático ante la Argentina.

La información se dio a conocer a través de un comunicado oficial en el que el presidente Piñera, aseguró: “En mi opinión, aquí no ha existido ningún acto de nepotismo, ni mucho menos, descuido del interés público, pues su nombramiento no obedecía al hecho de ser mi hermano ni a ningún interés particular, sino solo a un legítimo interés público”.

Al comienzo del texto, el Mandatario reiteró su “convicción que Pablo Piñera reúne todas las condiciones necesarias para ser un buen embajador de Chile en Argentina y cumple con todos los requisitos legales para ser designado en dicho cargo”.

Piñera concluyó informando que “me he reunido hoy con mi hermano Pablo para comunicarle que he desistido de dicho nombramiento” y que “ya hemos iniciado las gestiones para la designación del embajador de nuestro país ante la República hermana de Argentina”.