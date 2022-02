El Vaticano manifestó este lunes su disposición a "facilitar el diálogo" entre Ucrania y Rusia, mientras los dos países se preparan para iniciar conversaciones en Bielorrusia, y luego de que el propio papa Francisco haya hablado por teléfono con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y haya ido a la embajada rusa ante la Santa Sede para mostrar su disposición a colaborar en el cese el fuego.



"La Santa Sede, que en los últimos años ha seguido de manera constante, discreta y con gran atención los acontecimientos en Ucrania, ofreciendo su disposición a facilitar el diálogo con Rusia, está siempre dispuesta a ayudar a las partes a retomar este camino", planteó el jefe de la diplomacia vaticana, el secretario de Estado Pietro Parolin.



Parolin recordó en una entrevista con cuatro diarios italianos que el viernes fue el propio pontífice quien fue a la embajada rusa en un gesto sin precedentes para expresar su preocupación por el conflicto y pedir "que cese la lucha y se retome la negociación".

Para Parolin, en línea con su primer mensaje cuando iniciaba el conflicto el jueves pasado, "aún y siempre hay espacio para la negociación".

"Nunca a es demasiado tarde. Porque la única forma razonable y constructiva de dirimir las diferencias es a través del diálogo, como no se cansa de repetir el Papa", agregó el purpurado italiano.



Para Parolin, "sería una catástrofe de proporciones gigantescas" que el conflicto creciera, aunque "lamentablemente, no es una eventualidad que se pueda excluir por completo".



Ayer, durante el tradicional Ángelus dominical, Francisco pidió el fin de la guerra en Ucrania y planteó que "la gente común es la verdadera víctima" de los conflictos armados, al tiempo que convocó a la comunidad internacional a abrir "corredores humanitarios" para las personas que huyen del país europeo tras la invasión rusa.



"En estos días hemos sido disgustados por una cosa trágica, la guerra. Muchas veces rezamos para que no fuera invocado este camino, y no paramos de hablar, suplicamos a Dios intensamente", planteó el pontífice.



En los días previos, el Papa había dedicado varios mensajes en sus redes sociales, incluido un doble pedido en ruso y ucraniano, para poner fin al conflicto.