El candidato opositor Henri Falcón desconoció en la noche del domingo las elecciones venezolanas antes de que se dieran a conocer los resultados oficiales, y habló de múltiples irregularidades a favor del presidente Nicolás Maduro.

"Desconocemos este proceso electoral y lo calificamos como ilegítimo", dijo Falcón durante una rueda de prensa en su sede de campaña en Caracas.

"Este proceso no fue real, no lo reconocemos y exigimos que se convoquen nuevas elecciones", agregó Falcón, el único opositor que no había aceptado unirse a un boicot promovido por gran parte de las fuerzas antichavistas, que acusaban las faltas de garantías en los comicios.