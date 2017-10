La oposición venezolana dijo hoy que no reconoce los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de las elecciones regionales, que otorgaron al oficialismo la victoria en 17 gobernaciones contra cinco de la oposición.

El jefe del comando de campaña de la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), Gerardo Blyde, dijo que los resultados no se corresponden con los que "veníamos manejando" al final de la jornada electoral. "No reconocemos los resultados emitidos por el CNE. Pasamos por encima de obstáculos, de un sistema tramposo, que representa el dominio abusivo de quienes detentan el poder y cuyos resultados no reflejan la realidad", dijo en una declaración en la medianoche del domingo.

Asimismo, llamó a los candidatos opositores, incluso los que fueron declarados ganadores, a verificar todo el proceso y llamar al pueblo a luchar contra los resultados con nuevas formas de protesta. Blyde dijo que en esta elección la oposición intentó "jugar con las reglas y hasta contra las reglas que nos iban cambiando, pero urge, lo digo como ciudadano y como venezolano, unificar una sola política y estrategia" de lucha.

Maduro, por su parte, celebró los resultados y dijo que reconocía el triunfo de la oposición en cinco gobernaciones, pero advirtió que no tolerará que se tome el camino de las protestas violentas como las ocurridas entre abril y julio de este año, que dejaron más de 100 muertos.

"Aquí está mi mano para trabajar por la paz y la prosperidad del país, pero (...) aquel que se pase de la raya, compadre, justicia, me encargaré de que se aplique la justicia, no aceptaré gobernadores guarimberos (incitadores de protestas), saboteadores, no lo aceptaré, golpistas, no lo voy a aceptar", advirtió.

Según Maduro, el oficialismo ganó en el voto nacional 54 contra 45 de la oposición, una diferencia de nueve puntos. El resultado se dio después de que la oposición ganara las legislativas de fines de 2015, con las que alcanzó una mayoría de 112 de 167 escaños de la Asamblea Nacional (Congreso), disuelta después por Maduro con la convocatoria de una Asamblea Constituyente.