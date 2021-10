El Director de Tecnología de Facebook, Mike Schroepfer, publicó durante la tarde del lunes un escueto tuit en donde se refirió a la caída mundial que sufrió la red social y que arrastró también a Instagram y WhatsApp.

“Disculpas sinceras a todo el que se haya visto afectado por las interrupciones de los servicios de Facebook. Estamos experimentando problemas de red y nuestros equipos están trabajando lo más rápido que pueden para depurar el error y restaurar el servicio lo antes posible”, escribió en Twitter Schroepfer.

El periodista del New York Times, Ryan Mac, informó vía Twitter que la caída de Facebook también tiene repercusiones al interior de la empresa: están fallando las plataformas de comunicación y algunos empleados no pueden ingresar al edificio porque no andan las puertas de acceso.

“No solo los servicios y las aplicaciones de Facebook están inactivos para el público, sus herramientas internas y plataformas de comunicación, incluido Workplace, también están fuera de servicio. Nadie puede hacer ningún trabajo. Varias personas con las que he hablado dijeron que esto es el equivalente a un “día de nieve” en la empresa”, tuiteó Mac. Según publicó el mismo medio, hay un equipo de expertos en una de las oficinas centrales de California tratando de resetear el servidor de forma manual.

Pasado el mediodía (hora argentina), Facebook, Instagram y WhatsApp experimentaron una caída en sus servicios que ya lleva más de cinco horas y afecta a millones de usuarios en todo el mundo. Por el momento, la empresa no explicó qué motivó esta falla. En tanto, sus acciones cayeron 5,55% en Wall Street.