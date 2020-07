Chile reportó hoy 167 nuevas muertes por coronavirus y menos de 2.500 casos nuevos positivos durante las últimas 24 horas, lo que refleja una disminución del 25% de los contagios diarios durante la semana, informó el ministro de Salud, Enrique Paris, desde el Palacio de La Moneda.



“Hemos registrado 25% menos de contagios en los 7 días, y 21% en 14 días”, dijo Paris, quien argumentó que la mejoría que vive el país frente a la pandemia “se sostiene en los datos que se informan, que a nivel nacional son buenos”.



El subsecretario de Redes de Asistenciales, Arturo Zúñiga, reportó 2.498 nuevos casos de contagios por coronavirus, lo que suma un total de 284.541.



“Se observan 18 días de mejoría constante, con disminución de cifra de contagiados”, agregó el ministro Paris.



Sin embargo, llamó a la prudencia y señaló que “un paciente que tiene fiebre 39 y le baja a 37,8 está mejorando pero no está sano, y eso es lo que pasa en el país".



"Estamos conscientes de eso. Es mejor seguir luchando y seguir trabajando. No hemos dado de alta al país por la pandemia del coronavirus”, explicó.



Entre tanto, tras reportarse 167 muertes en las últimas 24 horas, el total de decesos se incrementó a 5.920 y el ministro resaltó que, según un estudio de Financial Times, Chile se ubica en el puesto “11 del mundo en muertes por millón de habitantes”.



Hasta ahora, 249.247 pacientes se han recuperado de Covid-19, mientras que hay 29.374 casos activos.



La situación de pacientes hospitalizados es de 2.099 bajo cuidados intensivos, 1.762 conectados a ventilación mecánica y 405 en estado crítico.



El ministro de Salud también destacó la disminución de positividad por exámenes PCR, prueba molecular para detectar la enfermedad, a un 24%.



“Sabemos que esta cifra no es la que queremos obtener, queremos llegar al 10%. Estamos haciendo mucho esfuerzo y pido redoblarlos, agradeciendo el trabajo del personal de salud, recordando las medidas básicas de lavarse las manos, usar mascarillas (barbijos) y espetar las cuarentenas”, dijo Paris.



En este sentido, el subsecretario Zúñiga indicó que el país tiene una capacidad de testeo diaria de 23.000 pruebas PCR, aunque el informe de hoy reportó la realización de 10.831, lo que elevó el total a 1.131.008.



Chile vive desde el pasado 18 de marzo un Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe decretado por el gobierno para atacar la crisis sanitaria generada por el coronavirus.