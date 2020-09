Rusia, Alemania e Irán informaron hoy un alza en los casos de coronavirus, lo que simboliza el rebrote actual en distintas regiones del mundo, y mientras América se mantiene como el continente más afectado e India como el país con más positivos diarios, en África entra en fase 3 una investigación con medicina natural contra el virus.



Los casos globales de la Covid-19 superaron los 30,4 millones, tras una jornada en la que se alcanzó un nuevo récord de contagios con más de 316.000 en todo el planeta, y acumula 948.000 defunciones tras reportar más de 6.000 en las últimas 24 horas.



Además, desde el inicio de la pandemia en diciembre pasado en Wuhan, 22,4 millones pacientes se recuperaron y de los siete millones de casos activos actualmente, unos 61.000 se encuentran internados en estado crítico.



África presenta nuevas alternativas en la investigación contra la Covid-19. El Centro africano para el control y prevención de enfermedades y la comisión de asuntos sociales de la Unión Africana, que investigan remedios naturales contra el coronavirus y otras epidemias, aprobaron hoy un protocolo de ensayos clínicos de la fase 3 de fitoterapia.



"Si un producto de medicina tradicional demuestra ser seguro, eficaz y de calidad garantizada, la OMS recomendará una fabricación local a gran escala y rápida", manifestó Prosper Tumusiime, uno de los expertos de la Organización Mundial de la Salud.



Entretanto, Europa acumula más de 5,1 millones de casos de coronavirus y unas 220.000 defunciones.



La tasa de contagios de la Covid-19 sigue en alza en Alemania, que reportó casi 2.300 nuevos en la víspera, el máximo desde abril, y la canciller Angela Merkel instó avanzar con la digitalización escolar para evitar que "los niños sean los perdedores de la pandemia".



Sin embargo, el regreso a la escuela presencial no reportó mayores problemas, pero la vuelta de las vacaciones, así como los encuentros familiares, fiestas y celebraciones religiosas dispararon las cifras de nuevos contagios.



Otra caso es el de Rusia, con 6.065 casos de ayer a hoy, la mayor cifra diaria desde julio, informaron las autoridades, quienes atribuyen el repunte a la llegada del otoño y el regreso de los estudiantes y trabajadores después de las vacaciones de verano.



"La situación se encuentra bajo control y no será necesario adoptar medidas extraordinarias", afirmó hoy el epidemiólogo jefe del Ministerio de Salud de Rusia, Nikolái Briko, citado por la agencia Interfax.



Reino Unido, por su parte, registró la cantidad diaria de casos más alta desde mayo con 4.422 y 27 nuevas muertes, informó el Ministerio de Salud, pero eso no frenó que cientos de activistas contra las vacunas y las medidas de prevención para detener la expansión del virus protestaran hoy y reclamaran "libertad" en el centro de Londres.



En Italia, el jefe del departamento de prevención del Ministerio de Salud, Gianni Rezza, explicó que se está viviendo "un cierto aumento lento, pero gradual, de las hospitalizaciones", tras sumar más de 1.600 nuevos casos de ayer a hoy, y alertó sobre nuevas intervenciones si la curva sigue aumentando, mientras el Gobierno prevé una caída del 9% del PBI.



Además Francia confirmó un nuevo récord diario de casos de coronavirus con 13.498 nuevos confirmados.



La lista de países más afectados sigue encabezada por Estados Unidos con 6,6 millones de casos y probablemente por arriba de la barrera de los 200.000 decesos en los próximos días, y América acumula más de la mitad de las infecciones y muertes totales del mundo.



A Estados Unidos lo escoltan India (5,4 millones y más de 85.500) y Brasil (4,4 millones y más de 135.000), según el recuento permanente de la Universidad Johns Hopkins.



El Ministerio de Salud de India informó hoy 93.337 casos nuevos en la víspera, lo que significa un leve descenso respecto a ayer, pero que mantiene al país como el que más positivos diarios registra en este momento de la pandemia.



De los 6 millones de infectados de coronavirus que reúne Asia, y cuya región sureña superó hoy la barrera de las 100.000 muertes, el mayor porcentaje se encuentra en India, pero Irán e Israel también presentan escenarios complicados.



Irán sumó en la víspera 166 muertes y superó las 24.000 totales, mientras se aproxima a los 420.000 infectados, afirmó hoy el Ministerio de Salud que culpó al público del escaso uso de mascarillas faciales, obligatorio en espacios públicos cerrados.



Las cifras "muestran que el uso de mascarillas está disminuyendo y al mismo tiempo vemos un aumento en las infecciones y hospitalizaciones diarias", dijo la portavoz del ministerio, Sima Sadat Lari, en declaraciones televisadas.



En Israel, los habitantes celebraron hoy el Rosh Hashaná, el año nuevo judío, confinados por una nueva cuarentena severa de al menos tres semanas debido al sostenido aumento de los contagios de coronavirus, informó la prensa internacional, y como todos los sábados, las protestas contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, continuaron pero con un número de manifestantes no mayor a los 200.