La crisis política en Bolivia despertó distintas posturas en la colectividad de aquel país en nuestra provincia, cubriendo el espectro de los que afirman que hubo lisa y llanamente un golpe de Estado y quienes aseguran que el origen de este presente fue la ambición de Evo Morales, el presidente que renunció el domingo, que superó la institucionalidad del país.



Entre los primeros se encuentra Anastasio López Soto, quien reside en Alto de Sierra, preside la Asociación Civil El Progreso y ayer fue el único orador en la manifestación a favor de Evo Morales, que partió del sindicato de ladrilleros y llegó hasta la plaza 25 de Mayo.



"Estamos tristes por esta situación y muy en desacuerdo. Manifestamos un profundo rechazo por el golpe de estado provocado con violencia, discriminación, utilizando elementos falsos", indicó López Soto.



En tanto, otros dos consultados coincidieron en afirmar que Morales consiguió grandes logros para Bolivia pero en vez de enfocarse en un sucesor, quiso perpetuarse en el poder y no escuchó los rechazos populares.



Santiago Rodríguez está al frente de la colectividad de residentes bolivianos "Simón Bolívar", indicó que Morales "salió de bases muy humildes y logró un enorme progreso para todo Bolivia, pero fue acumulando tanto poder que cometió errores como el plebiscito que hizo antes de asumir su tercer mandato, para presentarse indefinidamente. El voto boliviano le dijo que no y quiso hacerlo lo mismo".



Mélani Valda Gómez integra la agrupación Fraternidad Cultural Boliviana Centralistas y al igual que Rodríguez, vivió prácticamente toda su vida en San Juan. Destacó que "Evo Morales realizó dos primeros mandatos muy buenos. Pero el tercero ya fue a la fuerza. La población le dijo que no y él cambió la constitución solamente para poder ser reelecto, sin decisión del pueblo. Ahí ya fue en contra del pueblo. En este cuarto mandato, totalmente anulado, demostró que quiere morir en el mando. Como tantos presidentes latinoamericanos, quiere perpetuarse en la presidencia".



El rol de la oposición también es materia de interpretaciones opuestas. Para el titular de El Progreso, "la oposición no acepta a Evo Morales porque es un líder que hizo siempre cosas sobresalientes, que antes no se tuvieron en cuenta. Bolivia tiene hoy salud, educación y estabilidad económica, que nunca antes nadie lo hizo. Y tener un gobernador de clase baja y de origen indígena, es algo que no soportaron. Detrás de eso está el capitalismo y el imperialismo".



Según Valda Gómez, "lo que sucedió no tiene que ver con que sea de pueblo originario Evo Morales. Esto tiene que ver con que el pueblo se haya levantado. Él se equivocó y no acepta que el pueblo eligió en la última votación que se fuera a una segunda vuelta".



En tanto, Rodríguez indicó que Evo Morales fue el primer presidente que no descendía de familias que miraban más el extranjero que el territorio boliviano. "Nacionalizó la producción de los hidrocarburos y por primera vez el 80 por ciento de las ganancias quedaron en Bolivia, además que no se fue ningún inversor como opinaban algunos. Pero creo que esas decisiones no serán modificadas si en las próximas elecciones gana algún partido de la oposición. Al menos no lo harían en un primer mandato. Aquí lo que hay que ver es que él perdió respaldo incluso de sectores que antes lo apoyaron incondicionalmente como la Central Obrera Boliviana y algunos sectores indígenas".



Rodríguez agregó que al acumular tanto poder, era de esperarse las "irregularidades" que detectó la OEA en las últimas elecciones generales. "Ya no se trata de una persona, sino de muchas que quieren perpetuarse en sus cargos o cuotas de poder. Y el pueblo boliviano es muy firme y enérgico cuando manifiesta una posición, la que en febrero de 2016 no escuchó todo el gobierno, por eso se fueron produciendo estos hechos, que podría ser llamado como un golpe light".



Mélani opinó directamente que el pueblo se opuso a un fraude.



López Soto tiene otra lectura: "La Constitución se modificó bajo una asamblea constituyente, el pueblo se decidió. El pueblo estaba cansado por los setenta años de gobierno oligarca. Nunca tuvimos salud, educación, respeto a la cultura, medio ambiente y a nuestros antepasados, como ahora".

Dos mil manifestantes a favor de Evo Morales

Unas dos mil personas se manifestaron ayer en San Juan a favor de Evo Morales (foto), condenando lo que llamaron un golpe de Estado en Bolivia.



Agrupaciones sociales, sindicales y políticas dijeron presente en la marcha que arribó después de las 19 a la plaza 25 de Mayo y allí el único orador fue el titular de la Agrupación Civil El Progreso, Anastasio López Soto.



"Un gobierno que conocía la realidad de nuestro país. Cambió la salud, la educación y los derechos, que ninguno antes lo supo hacer", describió en un principio el delgado del sindicato de ladrilleros. "Hoy por hoy, Bolivia fue el primero de Latinoamérica en crecimiento económico el año pasado", agregó.