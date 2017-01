A una familia oriunda de Buenos Aires que se encontraba vacacionando en la localidad chilena de Chiloé, le robaron todo mientras estaban en la playa. En un pedido desesperado que quedó registrado en video, rogaron que aunque sea les devuelvan los remedios de su hija.

Las víctimas son Verónica Beltrán y Ramón Sosa, quienes estaban en la playa de Cucao, cuando les rompieron el vidrio de la camioneta en la que estaban viajando y les sacaron absolutamente todo lo que llevaban.

"Nos dejaron en ojotas", precisó la mujer visiblemente angustiada. "No tenemos nada, no tenemos ropa, no tenemos los papeles del auto", agregó.