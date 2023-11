El ejército israelí afirmó hoy miércoles que halló "municiones, armas y equipos militares" del movimiento islamista palestino Hamas en el hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza, en el que intervino militarmente, mientras que el ministerio de Salud del enclave negó esta acusación y aseguró que en la incursión no se había encontrado ningún tipo de armamento ya que "no se autorizan armas en esos establecimientos".



"Tenemos la prueba de que el hospital estaba siendo utilizado con fines militares y terroristas, en contra del derecho internacional", declaró a la prensa el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, según reprodujo la agencia de noticias AFP.



"También encontramos un cuartel general de operaciones con equipos de comunicación (...) pertenecientes a Hamas", agregó.



Así, el ejército israelí publicó imágenes de armas, granadas y otros equipos de guerra, asegurando que procedían de su operación en Al Shifa, aunque la AFP no pudo confirmar esas alegaciones con fuentes independientes.



Por su parte, el ministerio de Salud de Hamas, en el poder en ese territorio palestino, aseguró que el ejército israelí no halló "armas ni equipos militares", en su incursión del miércoles en el hospital Al Shifa de Gaza.



"Las fuerzas de ocupación no encontraron armas ni equipos militares en el hospital", porque Hamas "no autoriza" la tenencia de armas en esos establecimientos, indicó el ministerio de Salud del movimiento islamista.



Las fuerzas israelíes tomaron hoy por asalto durante varias horas el hospital Al Shifa, en la Ciudad de Gaza, donde realizaron una operación "selectiva", con decenas de soldados, en la que aseguraron que buscaban a combatientes de Hamas y a rehenes.



Un periodista que estaba dentro del hospital dijo que soldados que ingresaron al amanecer palparon de armas a mujeres y niños que lloraban y que decenas de pacientes y refugiados fueron llevados a punta de pistola y con las manos en alto a un patio interior, con tanques apostados delante de unidades del complejo.



La operación generó temores por la seguridad de miles de pacientes, personal y otros civiles atrapados en el interior del complejo.



El hospital se ha convertido en un símbolo del sufrimiento de los civiles palestinos durante la actual escalada, que estalló el 7 de octubre cuando milicianos de Hamas se infiltraron en Israel desde Gaza y mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y se llevaron consigo a unos 240 rehenes, incluyendo a una veintena de argentinos.



Israel lanzó desde entonces bombardeos sobre el enclave palestino controlado por Hamas, donde murieron más de 11.500 personas, incluyendo unos 4.710 niños, y en las últimas semanas incursionó por tierra en la Franja, donde pidió a sus habitantes que se desplacen del norte hacia el sur.



Israel acusa a Hamas de usar a civiles como escudos humanos, en hospitales como Al Shifa y en otros lugares, mientras que los palestinos y organizaciones internacionales acusan a Israel de violar las normas internacionales de la guerra en su intento de erradicar al grupo.



Bajo este contexto, el Ministerio de Exteriores de Qatar reclamó una investigación internacional independiente sobre las operaciones militares israelíes contra hospitales de la Franja de Gaza y denunció la incursión en el Al Shifa como un "crimen de guerra" que constituye "una violación flagrante de las leyes internacionales".



"Qatar condena con la máxima firmeza" la operación en Al Shifa, que considera como "un crimen de guerra y una violación flagrante de las leyes y acuerdos internacionales", y pide "una investigación internacional urgente, con investigadores independientes de la ONU, sobre las operaciones contra hospitales llevadas a cabo por el ejército de ocupación israelí", indicó la cancillería de esta monarquía del Golfo en un comunicado.



También instó a la comunidad internacional a "actuar urgentemente para que Israel responda [de sus actos] y disuadirlo de cometer otros crímenes contra civiles".



"El Ministerio advierte de que el silencio de la comunidad internacional con respecto a los crímenes contra la humanidad cometidos por la ocupación contra la población palestina animarán a Israel a continuar cometiendo más atrocidades", añadieron, según reprodujo la agencia de noticias Europa Press.