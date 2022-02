Nota de Olé

El mundo está en vilo desde esta madrugada cuando, luego de la comunicación oficial del Vladimir Putin en la que anunció el inicio de una "operación militar", distintas ciudades de Ucrania fueron sacudidas por fuertes explosiones y cortes de energía. En ese contexto, cientos de miles de habitantes del mencionado país europeo intentan escapar hacia localidades aledañas. Entre ellos Claudio Paul Spinelli, futbolista argentino ex Gimnasia, que se encuentra actualmente en el FC Oleksandria.

Inmerso en el conocido panorama, el jugador de 24 años tomó su auto y huyó hacia Polonia. En medio del viaje, el delantero levantó el teléfono y pidió ayuda. ¿A quién? A Marcelo Méndez, entrenador de la selección Argentina de vóley, quien reside allí dado que también dirige al Asseco Resovia. Esto fue posible gracias al programa que conduce Gastón Recondo, que puso al DT en comunicación con el padre del futbolista.

"Imagino que debés estar preocupado. Acá la situación es tranquila, hablé con las autoridades y dicen que Polonia está sana y salva. La actividad es normal, quería contártelo. Desde ya le digo a la producción que te pase mi teléfono para que Claudio Paul se comunique conmigo. Puedo ayudarlo con alojamiento, cualquier cosa que necesite que me llame", comenzó Méndez, que llevó tranquilidad y esperanza a la familia Spinelli.

"Muchas gracias, Marcelo. Lo único que me importa es que me hijo llegue a Polonia. Ojalá Dios y la Virgen nos iluminen y quienes están involucrados recapaciten", reaccionó emocionado el padre del ex jugador de San Martín de San Juan.

"Ya me escribió Claudio. Desde la ruta ya se comunicó conmigo", sentenció el DT argentino que le tenderá una mano a su compatriota, aunque primero deberá ayudarlo a resolver el cruce en la frontera. A eso también se comprometió Méndez, que aseguró tener "buena relación con los gobernantes polacos".

Una vez en Polonia, la idea de Spnielli es reencontrarse con su mujer y parte de su familia en París, lejos del caos que vive Ucrania.

EL DURO MOMENTO DE SPINELLI EN UCRANIA

El fútbol no mira de reojo la dramática situación que vive Ucrania. Un ejemplo de esto son los jugadores brasileños que se desempeñan en el Shakhtar Donestk y en el Dinamo de Kiev, los cuales se encuentran recluidos en un hotel junto a sus familias y, mediante un video, le pidieron ayuda al gobierno de su país para salir de Ucrania. Otra noticia que surgió tras las palabras del presidente de Rusia fue que la UEFA dio marcha atrás en la decisión de ratificar a San Petersburgo como sede para la final de la Champions League 2021/22.

La situación es preocupante y los familiares de los jugadores que se encuentran en la Liga de Ucrania se mostraron angustiados. El padre de Claudio Spinelli le brindó una entrevista a Radio 10 y aprovechó el espacio para pedir la ayuda de la Embajada argentina en Ucrania.

"Estoy desde las dos de la mañana hablando con él. Es desesperante la situación. Hasta ayer estaba amargado porque por ahí se suspendía la liga, pero nadie pensaba en la reacción de este demente que decidió atacar el país. Se está escapando, agarró sus pocas cosas del departamento en el que vive y está tratando de escaparse. Está yendo en una ruta hacia Polonia. Es una pesadilla esto", comentó.

El ex Tigre, San Martín de San Juan, Argentinos Juniors y Gimnasia de La Plata, entre otros, está actualmente jugando en el FC Oleksandria y es uno de los tres argentinos que juegan en la Liga Premier de Ucrania (los otros dos son Fabricio Alvarenga en Rukh Vynnyky y Francisco Di Franco en Dnipro-1).