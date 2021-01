Un equipo de especialistas internacionales dirigido por la OMS llegó este jueves a la ciudad china de Wuhan, donde se detectó por primera vez el coronavirus, para realizar una investigación sobre los orígenes del virus que provocó la pandemia.

La misión la integran expertos de EE.UU., Australia, Rusia, Alemania, Japón, el Reino Unido, Países Bajos, Catar y Vietnam, según AP. El grupo está liderado por Peter Ben Embarek, el principal experto de la OMS en enfermedades animales que se transmiten a otras especies, que ya estuvo en China el pasado julio en una misión preliminar, recoge Reuters.

Trece de los especialistas llegaron a última hora de la mañana procedentes de Singapur. Sin embargo, dos científicos de la misión todavía se encuentran en Singapur completando las pruebas del covid-19, anunció la OMS. Todos los miembros del equipo habían dado negativo por coronavirus antes de salir de sus países de origen y fueron evaluados nuevamente en Singapur —donde también dieron negativo—, pero a dos de los integrantes se les detectaron anticuerpos. "Están siendo reexaminados para anticuerpos IgM e IgG", señaló el organismo.

Tras salir de la terminal del aeropuerto a través de un túnel de cuarentena de plástico marcado como 'paso de prevención de epidemias' para las llegadas internacionales, los expertos subieron a un autobús acordonado que estaba custodiado por varios miembros de personal de seguridad con equipo de protección.

Una vez haya observado los 14 días de cuarentena obligatoria, el equipo pasará dos semanas entrevistando a personal de institutos de investigación y hospitales, así como a trabajadores del mercado de marisco de Wuhan, donde se cree que surgió el nuevo patógeno, explicó el biólogo vietnamita Hung Nguyen.

"No se trata de encontrar culpable a China o de decir 'comenzó aquí, tres metros más arriba o más abajo'. Se trata de reducir el riesgo. Y los medios de comunicación pueden ayudar a evitar acusaciones del estilo de las de Trump. Nuestro trabajo no es político", declaró a The Guardian Fabian Leendertz, profesor de epidemiología de microorganismos altamente patógenos en el Instituto Robert Koch y parte del equipo.

La llegada del equipo a China estaba prevista para primeros de enero, pero su viaje sufrió retrasos debido a un "malentendido" durante las negociaciones, según explicaron previamente desde Pekín.

