En una aldea de Polonia de unos 300 habitantes no habían notado la falta de niños hasta que realizaron un concurso para niños bomberos y hubo un resultado inesperado: solo se postularon nenas.

Se trata de Miejsce Odrzanskie, ubicado cerca de la frontera con República Checa, en el suroeste de Polonia. El alcalde Rajmud Frischko ofreció un premio en efectivo para la primera familia que tenga un varón.

Frischko, padre de dos niñas, declaró con sorpresa ante la aparición de su pequeño pueblo en medios internacionales: "Han hablado tanto sobre nosotros en los medios que por un minuto consideré ponerle el nombre del próximo niño que nazca acá a una calle. El bebé definitivamente va a recibir un regalo muy bueno. Y plantaremos un roble y le pondremos su nombre", dijo a The Telegraph.

Varios médicos se pusieron en contacto con el alcalde para "incentivar el nacimiento de hombres", a tal nivel que un médico retirado dijo que el sexo del bebé dependía de la madre. "Siempre existe la manera probada de los montañeses polacos: si quieres un niño, mantén un hacha debajo de tu cama matrimonial", bromeó Frischko.

El alcalde declaró que la situación pasó desapercibida porque las menores fueron creciendo y no les pusieron mucha atención al asunto “hasta que alguien se dio cuenta durante el concurso que los bomberos voluntarios del equipo consistían solo de niñas”.

La falta de niños no es un problema para las niñas voluntarias del departamento de bomberos. "Los niños son ruidosos y traviesos. Por lo menos ahora tenemos paz y silencio. Siempre puedes conocerlos en otro lugar", dijo una nena de 10 años al The New York Times.