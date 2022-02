Como era previsible lamentablemente, la invasión de Rusia a Ucrania ha generado una caída en las bolsas por las expectativas desastrosas toda vez que pasamos de una Economía de Paz a una Economía de Guerra en la cual se distraen enormes recursos bélicos en reemplazo de los bienes y servicios cotidianos. por otro lado ha provocado un alza en la mayoría de los commoditties (oro, plata, petróleo, trigo, soja, etc.) los cuales en su mayoría benefician a Argentina y también a San Juan.

Pero por otro lado, la inseguridad e inquietud que genera un encuentro bélico de gran magnitud, impacta en nuestros títulos hacia la baja, en el Riego País hacia arriba lo cual nos va a dificultar aún más el acceso a los mercados e ingreso de inversiones.

A su vez, en estos momentos en que estamos acordando con el FMI como sus principales deudores, se dilatarán las negociaciones y posiblemente se compliquen para nuestro país toda vez que los recursos y tiempo se agotan, suben las tasas, se acumulan vencimientos y lo peor, resurge el fantasma del default.

Sabemos bien que Rusia es una de las potencias militares más fuertes del mundo y que Ucrania es uno de los países más ricos en minerales (uranio, titanio, hierro, gas, manganeso, etc.), agricultura (girasol, maíz, cebada, etc.) y tecnología industrial (gasoductos, localizadores, centrales nucleares, acero, etc.) por lo cual la variable "tiempo" de duración del conflicto es imprevisible (meses o años) y la variable "impacto" en la economía global puede llegar a ser muy desastrosa dependiendo de los países y organismos que intervengan.

Además del efecto económico y muy a pesar nuestro, el impacto en lo social, cultural, político y demás con los refugiados, heridos, muertos, pérdidas, etc. puede llegar a ser impactante y tremendo.