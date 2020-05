El controvertido infectólogo francés, Didier Raoult, volvió a realizar declaraciones frente a la pandemia del coronavirus. En esta oportunidad afirmó que la epidemia “está en tren de finalizar” y “si hay una segunda ola, no será con la virulencia de la primera”.

En su más reciente video de You Tube, el profesor y director del Instituto Mediterranée Infection afirmó que “la epidemia está en tren de resolverse y no se ve en ninguna parte una segunda ola. No habrá sino casos esporádicos, que aparecerán aquí o allá. Eventualmente si alguien está súper contagioso, habrá algunos casos alrededor de él pero eso no se traducirá en una dinámica epidémica”, dijo el profesor Raoult.

Y detalló: “En Marsella estamos viendo que está en tren de desaparecer, con un solo caso ayer detectado, a pesar de que hemos testeado 2000 casos. En España e Italia está la misma tendencia. Hay que esperar lamentablemente varios muertos que hoy están en terapia intensiva. Estamos viendo que en todos lados que este episodio está en tren de resolverse. Esta epidemia está en vías de desaparecer”.

A su vez defendió su tratamiento con la hidroxicloroquina: “Si nuestro tratamiento pensamos que marcha mejor, disminuimos la tasa de mortalidad, particularmente entre la población vulnerable. Pero el hecho de ocuparse de la gente, de darle oxigeno, anticoagulantes ante esta enfermedad que afecta la coagulación, de observarlos, es importante. En una epidemia, nosotros no podemos decir que no sanamos a la gente”.