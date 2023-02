El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se comprometió hoy a hacer todo lo posible para tener una "respuesta" sobre el origen del coronavirus.



"Hay una dimensión científica y moral en este problema y tenemos que seguir presionando hasta que obtengamos una respuesta", sobre el origen de la pandemia que fue detectada por primera vez en China a finales de 2019, declaró el médico etíope desde Ginebra.



El responsable informó haber enviado recientemente un correo oficial a un alto responsable chino para pedir de nuevo la colaboración de Beijing, e intentar determinar dónde y cuándo empezó a expandirse el virus de la Covid-19.



Un artículo de la revista científica Nature publicado esta semana afirmaba que la OMS había renunciado a proseguir la segunda fase de la investigación sobre los orígenes de la pandemia, ante la falta de colaboración de las autoridades chinas.



Citada en el artículo, la doctora Maria Van Kerkhove, encargada de la lucha contra la pandemia en la OMS desde sus inicios, explicó que esa afirmación era el resultado de "un error en la manera de reportar la información".



"La OMS no ha abandonado el estudio del origen de la Covid", dijo Van Kerkhove, en conferencia de prensa, según informó la agencia de noticias AFP.



"No pararemos mientras no hayamos conocido los orígenes, lo cual es cada vez más difícil, porque conforme pasa el tiempo más complicado es entender lo que sucedió en los primeros momentos de la pandemia", agregó la especialista.



En febrero de 2021, un equipo de especialistas de disciplinas diversas, dirigido por la OMS y acompañado de colegas chinos, pasó dos semanas en el país asiático para desentrañar el inicio de la epidemia en la localidad de Wuhan.



Un informe conjunto se inclinó entonces por la hipótesis de una transmisión al ser humano por parte de un animal, posiblemente en un mercado de esta ciudad china.



Otra teoría, defendida por los servicios de inteligencia estadounidense bajo el Gobierno del entonces presidente Donald Trump, pero también por algunos científicos, apunta a un accidente, es decir, que el virus "se escapó" de un laboratorio de Wuhan, donde se estudian los coronavirus de tipo SARS CoV-2.



Hasta ayer, la OMS contabilizaba oficialmente 6,84 millones de muertos en todo el mundo por el coronavirus y más de 756 millones de casos confirmados; sin embargo, la organización reconoce que las cifras reales son mucho más altas.