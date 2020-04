El mundo traspasó en la noche de este lunes la barrera de los dos millones de casos confirmados de coronavirus y se acercaba a la de 120.000 muertos por la enfermedad. Sucedió en una jornada en la que Estados Unidos y Francia, dos de los cuatro países más afectados por la pandemia, coincidieron en anunciar que la curva de contagios estaba amesetándose y contrastaron en los criterios sobre cómo afrontar la crisis.



Nueve gobernadores opositores de Estados Unidos -entre ellos, el del estado Nueva York, epicentro de contagios y muertes en el país- anunciaron que están elaborando planes conjuntos para reanudar las actividades sin esperar el aval de la Casa Blanca, con asistencia de “expertos” sanitaristas.



El plan “tiene que ser responsable y tiene que mostrar que hay futuro”, porque es preciso “devolver el sentimiento de esperanza que ha perdido mucha gente”, argumentó el gobernador de Pennsylvania, Tom Wolf, en una videoconferencia de prensa junto a otros cinco mandatarios de estados de la costa este.



De ese modo, los gobernadores de California, Connecticut, Delaware, Nueva Jersey, Nueva York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island y Washington se pusieron a la vanguardia del presidente Donald Trump, quien se mantiene reticente a declarar al país en cuarentena pero advirtió que levantar las restricciones es su potestad y no las de los mandatarios regionales.



Estados Unidos se mantenía holgadamente como el país con más casos confirmados de contagios de coronavirus, con 577.307, y de muertes por la enfermedad, con 23.219. Nueva York seguía siendo el epicentro de la enfermedad en el país, con 103.208 infectados y 6.898 fallecidos, pero el gobernador, Andrew Cuomo, aseguró que “lo peor ha pasado” y el alcalde de la ciudad homónima, Bill de Blasio, sostuvo que “todos los indicadores se mueven en buena dirección”.



En Francia -cuarto en ambos rubros, con 137.875 contagios y 14.967 decesos-, el presidente Emmanuel Macron prorrogó la cuarentena hasta el 11 de mayo y admitió que la infraestructura sanitaria del país “no estaba suficientemente preparada” para enfrentar la pandemia.



“La dinámica observada en los últimos días parece confirmarse; el impacto de la pandemia es importante y Francia se encuentra actualmente en una fase de meseta”, afirmó el Ministerio de Sanidad en un comunicado.



En España -segundo en contagios, con 169.628, y tercero en muertes, con 17.628-, miles de ciudadanos regresaron ayer a sus puestos de trabajo protegidos con barbijos, al iniciarse el levantamiento gradual de las restricciones en medio de una polémica sobre si la decisión del gobierno es prematura y tendrá impacto negativo, algo que no podrá comprobarse hasta dentro de algunas semanas.



En Italia -tercero en cantidad de infectados, con 159.516, y segundo en decesos, con 20.465-, prorrogada la cuarentena hasta el 3 de mayo, el director de Infectología del Instituto Superior de Sanidad, Gianni Reza, afirmó que “hay señales positivas” y explicó que el número de víctimas aún alto está “ocasionado por contagios sucedidos hace días”.



En el Reino Unido -sexto en casos confirmados, con 89.569, y quinto en fallecimientos, con 11.329-, el gobierno anunció que no flexibilizará la cuarentena porque el país todavía no llegó al pico de contagios y el primer ministro, Boris Johnson, dio negativo de coronavirus en un examen, un día después de salir del hospital donde estuvo en terapia intensiva, infectado por la enfermedad.



En Brasil -el país más afectado de Sudamérica, con 22.169 contagios y 1.328 muertes-, el ministro de Salud, Luiz Mandetta, desafió al presidente Jair Bolsonaro: “Espero que tengamos modelos de trabajo unificados, porque lo que pasa es que el brasileño está en duda, no sabe si escuchar al ministro o al presidente”, dijo por televisión. Bolsonaro rechaza decretar una cuarentena -que de todos modos dispuso la mayoría de los gobernadores regionales- pese a la recomendación de Mandetta, a quien estuvo a punto de echar del gobierno la semana pasada.



En la República Dominicana -el país con más muertos por coronavirus, 177, y el segundo con mayor cantidad de contagios, 3.167, en Centroamérica-, la autoridad electoral resolvió aplazar al 5 de julio los comicios presidenciales y parlamentarios programados para el 17 de mayo próximo.



Fuente: Télam