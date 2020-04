El barril de petróleo crudo continuaba este martes con valor negativo en el mercado de Nueva York, mientras mostraba una caída en su precio en Londres.



El crudo West Texas Intermediate (WTI), que opera en el mercado de futuros de Nueva York (Nymex), se derrumbaba esta mañana 74,33% y se comercializaba a US$ -9,66 el barril en los contratos con entrega en mayo.

El descenso del WTI en territorio negativo “sólo concierne al contrato de mayo, que está a punto de expirar y se ha vuelto muy poco líquido”, señala Neil Wilson, analista de Markets.com. “WTI es un contrato físico: si lo posees en el momento de su expiración tienes que recibirlo”, explica.

En circunstancias normales, los inversores trasferirían sus posiciones al siguiente contrato a medida que se acercara el vencimiento del actual. Pero esta vez no pudieron encontrar compradores debido al colapso de la demanda física de petróleo, que se ha visto muy duramente golpeada por la pandemia de Covid-19.

También se está ejerciendo una fuerte presión sobre las capacidades de almacenamiento de petróleo crudo, que están cerca de la saturación. La National Gas Intelligence informa de una tasa de llenado del 80%, según el analista Ipek Ozkardeskaya del Swissquote Bank.

Esto es suficiente para “dar una descarga eléctrica a los productores de petróleo y animarlos a tomar medidas más significativas para apoyar los precios”, dice Fiona Cincotta de Gain Capital.

El presidente estadounidense Donald Trump aprovechó la oportunidad el lunes para anunciar que Estados Unidos iba a comprar 75 millones de barriles para llenar su reserva estratégica.

El barril de WTI nunca había bajado de 10 dólares al cierre desde que se creó el contrato en 1983.



De igual modo, el petróleo Brent del Mar del Norte, que lo hace en el mercado electrónico de Londres (ICE), caía 20,77% y el barril se pactaba a US$ 20,36 también en los contratos para junio, de acuerdo con lo informado por la agencia Bloomberg.



Por su parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) informó que su canasta de crudos cotizó ayer a US$ 14,19 el barril, frente a los U$S 18,16 del viernes último, lo que representó un desplome de 21,87%.