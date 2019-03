Tras casi 5 meses, se conocieron datos sensibles sobre uno de los accidentes más impactantes de los últimos meses. Mientras el avión de Lion Air caía en el mar de Indonesia, el piloto del Boeing 737 Max 8 buscó en un manual técnico de forma desesperada una posible solución para estabilizar la aeronave y evitar la muerte de 189 personas.

Ese momento quedó registrado en la grabación de audio de la caja negra, recuperada tras el accidente, según dijo este miércoles a The New York Times el director de la agencia indonesia que investiga el incidente.

Hacia el final del registro, según esa fuente, se escucha al copiloto de la aeronave rezar y rogar a Dios por un milagro. Poco antes, el piloto le había cedido el mando mientras pasaba las páginas de un manual para tratar de entender lo que estaba ocurriendo con el avión.

Las autoridades indonesias publicaron en noviembre un informe preliminar sobre el accidente del vuelo 610 de Lion Air, pero en él no aparecía el contenido del audio de la caja negra, ya que el dispositivo no se había encontrado. Los investigadores tienen previsto dar a conocer un reporte final en julio o agosto, pero no se espera que se difunda ni el audio ni una transcripción pues lo prohíben las normas locales.

La atención en torno al accidente del 29 de octubre último se disparó luego de que hace unas semanas se estrellara en Indonesia otro Boeing 737 Max 8, lo que llevó a numerosos países a prohibir los vuelos de ese modelo.

Según la investigación preliminar del accidente de Lion Air, una parte de la aeronave hizo un movimiento que los expertos creen que pudo estar causado por un error de un sistema automático.

De acuerdo a la ministra etíope de Transporte, Dagmawit Moges, el informe preliminar del análisis de las cajas negras del avión de Ethiopian Airlines guarda "claras similitudes" con las del aparato de Lion Air. En ese accidente hubo 157 muertos.

Boeing anunció que tiene previsto hacer una actualización de software para responder a los problemas descubiertos en esas investigaciones. El gigante aeronáutico estadounidense está en medio de una importante crisis después de que muchos países vetaron a los 737 Max 8.