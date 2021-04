El mecanismo Covax, liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para impulsar un acceso más igualitario de las vacunas contra el coronavirus en el planeta, entregó 32 millones de dosis a 70 naciones en una primera ronda, dijo la directora gerente del programa asistencial, Aurelia Nguyen.



"Tenemos 32 millones de dosis que se han entregado a 70 economías participantes", expresó Nguyen en una exposición transmitida en vivo por el Fondo Monetario Internacional (FMI).



El programa tiene como objetivo distribuir 2.000 millones de dosis de vacunas de manera equitativa para 2021, algo que parece lejos de poder lograrse según la lentitud y demoras en la distribución que vienen sufriendo en especial los países más necesitados.



El plan, no obstante, busca garantizar que las naciones con ingresos bajos o medios obtengan suficientes dosis y a un precio accesible para inmunizar a al menos el 20% de su población.



Pero Covax también ha tenido problemas para movilizar el apoyo necesario para subsidiar su programa por parte de las naciones ricas, empeñadas en hacer acopio de fármacos para ganar la carrera global de las vacunas.



Hasta ahora, solo ha obtenido pedidos por 1.070 millones de dosis, ya que las naciones proveedoras ricas prefirieron firmar acuerdos bilaterales de suministro, consignó la agencia de noticias Sputnik.



Nyugen dijo al periódico The Financial Times en enero que Covax tenía "línea de visión" de 1,97 mil millones de dosis de vacunación y estaba en camino de cumplir su objetivo de acceso justo y equitativo a las vacunas para los países en desarrollo.



Sin embargo, se negó a decir cuántas dosis se entregarían este año.

