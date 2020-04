En medio de la crisis desatada por la pandemia del coronavirus, el ministro de Justicia y Seguridad Pública brasileño, Sergio Moro, exjuez del Lava Jato, presentó hoy su renuncia con un discurso incendiario y dejó el gobierno de Jair Bolsonaro, luego de que el presidente ultraderechista decidiera despedir al director general de la Policía Federal (PF).

"Estamos pasando por una pandemia. Ayer tuvimos la información lamentable de 407 muertos. Busqué al máximo evitar que esto sucediese, pero fue inevitable. No fue por mi opción", dijo Moro sobre su salida del gobierno en una conferencia de prensa. El ahora exministro disparó con munición gruesa contra el mandatario. Moro manifestó además que uno de los motivos por los cuales Bolsonaro quería cambiar al jefe de la policía es para influenciar investigaciones en curso en la Corte Suprema con el acceso privilegiado a informaciones "confidenciales" de la PF.

"El presidente me quiere afuera del cargo. La interferencia política en la PF tiene resultados imprevisibles", dijo.

Moro había amenazado ayer con su salida en caso de que el mandatario avanzara con la desvinculación de Mauricio Valeixo, mano derecha de Moro. Bolsonaro publicó hoy el despido de Valeixo en el Boletín Oficial y precipitó la salida de Moro.

"Recibí invitación de Jair Bolsonaro a final de 2018 y fui invitado a ser ministro de Justicia y Seguridad Pública. Lo que fue conversado el 1 de noviembre fue que tendríamos el compromiso con el combate a la corrupción, crimen organizado y criminalidad violenta. Me fue prometida una 'carta blanca' para nombrar todos los asesores, inclusive de estos órganos, como la Policia Federal ", explicó Moro.

"Entendí que por mi pasado de juez y mi compromiso con mi estado de derecho que podría ser un garante de la ley y de la imparcialidad y autonomía de esas instituciones", dijo Moro, quien señaló interferencias del Ejecutivo en su área.

Minutos antes del anuncio de Moro, el mercado ya reaccionaba negativamente a las turbulencias políticas. La Bolsa de San Pablo caía más 7,1% y el real se depreciaba frente a la moneda estadounidense, que hoy marcaba un nuevo récord a 5,70 reales por unidad.

"El presidente insistió en el cambio del director general de la Policía Federal. El trabajo venía siendo hecho y venía siendo positivo. No es una cuestión de nombre, hay otros buenos nombres para asumir el cargo. El gran problema de realizar el cambio es que habría una violación de una promesa que se me hizo de que tendría carta blanca y que no habría un causa para esa substitución. Estaría habiendo una interferencia política en la Policía Federal. Genera un daño a la credibilidad, no mía, sino del gobierno, del compromiso con la ley, y tendría impacto, en mi opinión, en la efectividad de la PF", añadió.

El gobierno de Bolsonaro pierde así a uno de sus pilares y al político más popular de Brasil. Considerado "superministro" cuando aceptó el cargo en 2018 por su popularidad y por el amplio margen de maniobra que se preveía que tendría, Moro acumuló en poco más de un año derrotas y frenos a sus proyectos y su autonomía quedó cada vez más cuestionada. La intromisión del presidente en la conducción de la PF, principal fuerza que investiga la corrupción y el crimen organizado, provocó el portazo.

Moro sería el segundo ministro clave que sale del gobierno en las últimas semanas. El titular de Salud, Luiz Henrique Mandetta, cayó tras insistir en la necesidad de mantener medidas de cuarentena para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus, contrariando las medidas de Bolsonaro.

