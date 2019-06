Este domingo se realizaron en Uruguay las elecciones internas de los partidos políticos, de las cuales surgirán los candidatos a las presidenciales de octubre. En total, estuvieron habilitados para votar 2,6 millones de ciudadanos en 7063 centros de votación. A diferencia de las elecciones nacionales, las internas no son obligatorias, por lo cual se estimaba que la participación podría rondar entre el 33% al 39% del total de habilitados. Compitieron 15 partidos, que aglutinan a 28 precandidatos a la presidencia y se presentaron unas 3.000 listas para cubrir cargos nacionales y municipales.

Pasadas las 19.30 cerraron las urnas y comenzó el conteo de votos. Minutos después, el Colegio Electoral informó que la participación fue del 39%, superando a la registrada en 2014.

En realidad, lo que se elige en las internas es la convención de los partidos, los cuales después deben decidir la fórmula presidencial. Pero por tradición, y una regla no escrita de todos los partidos, el que gana, gana, o sea que aunque no llegue al 50% de los votos es electo candidato a presidente por su colectividad. Lo que existe es una posterior lucha de poder para nombrar a quién lo acompañará en la fórmula presidencial. Si bien sería de estilo que el segundo en la elección fuera el candidato a vice, eso es algo que en definitiva lo terminan decidiendo las convenciones partidarias o el mismo candidato electo.

La lucha entre diferentes candidatos se encuentra centrada en los tres grandes partidos tradicionales: Frente Amplio (en el gobierno), Partido Nacional y Partido Colorado. Las encuestadoras en general son reacias a asegurar cual puede ser el resultado proyectado ya que influyen diferentes factores al no ser obligatoria la elección. Por ejemplo el estado del tiempo: no es lo mismo si es un día de tormenta, que uno con sol (para este domingo no se prevén lluvías).

También se considera que puede existir algo del voto extra partidario, o sea aquellos que pertenecen a una colectividad pero que terminan votando dentro de otra, para perjudicar a un candidato en particular, todo con vistas a las elecciones de octubre.

La campaña en general estuvo centrada en las propuestas de los diferentes candidatos y casi no existieron ataques entre las colectividades. Se entiende que es más una lucha interna, que una hacia los otros partidos. Sin duda eso cambiará desde este lunes, cuando se conozca a los ganadores y todos pongan miras hacia la elección presidencial.

Los temas principales de la campaña fueron la seguridad pública (ha existido un notorio aumento de los delitos en los últimos años), el trabajo (el desempleo está creciendo), la educación y otras cuestiones sobre como ser la inserción de Uruguay en el mundo y en materia económica el aumento del déficit fiscal, que obligará al próximo gobierno a realizar algunos ajustes en materia de impuestos y gastos.

Frente Amplio: un ex intendente, una ex ministra de Mujica y un dirigente sindical comunista

Dentro de la gobernante coalición Frente Amplio, son cuatro los candidatos que quieren llegar al sillón presidencial. El ex intendente de Montevideo, Daniel Martínez (Partido Socialista), la ex ministra de Industria Carolina Cosse (MPP), el dirigente sindical Óscar Andrade (Partido Comunista) y el ex presidente del Banco Central, Mario Bergara.





Según la consultora Opción, si bien la contienda está claramente liderada por Martínez con el 39% de la intención de voto, el segundo lugar se encuentra en lo que parece ser un "cabeza a cabeza" entre Cosse y Andrade.

Si bien la ex ministra que cuenta con el apoyo del ex presidente Mujica, estaba en un cómodo segundo lugar hasta hace una semana, Andrade habría crecido en los últimos días y ya alcanzaría un 19% de intención de voto. Este movimiento está dado por una fuerte movilización del Partido Comunista en especial en las bases frenteamplistas. Por el lado de Cosse, los analistas destacaron que no se observó durante la campaña un apoyo como era de esperar por parte del MPP, el sector liderado por Mujica. El cuarto en disputa, Mario Bergara, aparece en las últimas encuestas con una intención de voto del 9%.

Partido Nacional: Lacalle Pou ante el desafío del outsider Sartori

Dentro del Partido Nacional los principales candidatos son cuatro: el senador Luis Lacalle Pou, quién ganara las internas de 2014 y perdiera frente a Tabaré Vázquez la elección presidencial, el también senador Jorge Larrañaga, el outsider de la política y multimillonario Juan Sartori y el intendente de Maldonado, Enrique Antía.





Esta es sin duda la elección interna que acapara la atención popular, ya que la irrupción de Sartori con su campaña de amplio despliegue por medios de comunicación e Internet, provocó un terremoto político dentro de los denominados "blancos".

En pocos meses, este hombre de negocios que admitió que nunca votó en Uruguay porque vivió casi toda su vida en Europa, logró trepar del cero por ciento de apoyo hasta un nada envidiable 32% según la última encuesta de Equipos Consultores. De esta manera se estaría situando por encima de un líder histórico del nacionalismo, Jorge Larrañaga quién llegaría al 20% del total de los votos. En un cuarto lugar y con el 2% aparece Antía. Quién se muestra como un líder absoluto es Lacalle Pou. El hijo del ex presidente Luis Alberto Lacalle alcanza un 46% según Equipos Consultores.

Pero hay un detalle que no es menor. En las elecciones internas de 2014, Larrañaga lideraba cómodamente todas las encuestas y terminó perdiendo frente al que era el menos favorito, Luis Lacalle Pou. Asimismo es la contienda que ha mostrado una mayor movilización y se estima que del total de votantes del domingo, la mayoría participarán de esta interna.

Partido Colorado: una cara nueva contra con un ex presidente

Dentro del histórico Partido Colorado, un desconocido en la política hasta hace un año, Ernesto Talvi, estaría derrotando al ex presidente Julio María Sanguinetti, según coinciden todas las encuestas. Esto significa que la línea de renovación dentro de los colorados se estaría reafirmando. Ya había comenzado en 2014, cuando un recién llegado a la arena política, Pedro Bordaberry, ganó con un 74% las elecciones internas de ese año.





Talvi es un economista liberal que contó con el apoyo del ex presidente Jorge Batlle, quién lo lanzó a la arena política. Comenzó su campaña sobre mediados del año pasado, y al igual que Sartori (aunque sin los millones de este) fue creciendo lentamente. El líder de "Ciudadanos" logró aumentar la diferencia con Sanguinetti en los últimos meses y la consultora Radar lo ubica con el 52% de las preferencias, contra un 40% del ex presidente y 7% de José Amorín Batlle.

Otros partidos

La mayoría de los 12 partidos restantes no tienen elección interna sino que se presentan para conformar un convención que les permita participar en las elecciones nacionales.

No obstante las miradas están puestas en como será la votación hacia la nueva agrupación Cabildo Abierto, liderada por quién fuera comandante del Ejército, el ex general Guido Manini Ríos. Para este grupo y para otros como el Partido Independiente o el Partido de la Gente es una buena oportunidad para mostrar a las colectividades más fuertes cuál es su poder en materia de apoyo popular, ya que marcará la posibilidad de acuerdos con los partidos mayoritarios hacia el futuro.