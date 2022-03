Las personas que huyen de la guerra en Ucrania hacia localidades fronterizas europeas incluyen a ciudadanos de África, Asia y Medio Oriente, personas cuyas vidas se han visto trastocadas. En algunos casos afirman estar sufriendo malos tratos.

Los trenes y autobuses que llevan a la gente a Polonia, Rumania, Hungría y otros países de la Unión Europea, transportan un número considerable de estudiantes, trabajadores y extranjeros que consideraban a Ucrania su hogar antes de que Rusia lo invadiera.

En un centro de refugiados en Bucarest, la capital de Rumania, algunos ciudadanos indios dijeron a The Associated Press que los guardias fronterizos ucranianos daban prioridad a los ucranianos para salir del país e intentaban empujar físicamente a los no ucranianos.

Vishwajeet Kumar, un estudiante de medicina de 24 años, dijo que oyó disparos y vio a gente desmayarse durante una espera de 20 horas en la frontera entre Rumania y Ucrania.

"Estaban preparando a sus propios ciudadanos para ir primero... y apenas nos daban la oportunidad de cruzar", dijo. "Cada vez que nos acercábamos a la frontera, nos hacían retroceder".

Kamal Thakur, un hombre de 34 años del Punjab (India), describió su propio calvario al intentar entrar a Polonia, diciendo que los guardias ucranianos amenazaban y a veces golpeaban a los hindúes con palos.

"Dijeron que era porque somos de India, y que nuestro primer ministro es prorruso y no proucraniano", dijo Thakur desde Przemsyl, una ciudad fronteriza polaca.

El embajador de Polonia ante las Naciones Unidas, Krzysztof Szczerski, dijo que los refugiados admitidos desde Ucrania sólo el lunes representaban a 125 países. Naturalmente, los ucranianos representaban la gran mayoría.

Pero los funcionarios polacos dijeron que entre los refugiados había al menos 100 nacionales de Uzbekistán, Nigeria, India, Marruecos, Kazajistán, Pakistán, Afganistán, Polonia, Bielorrusia, Irán, Turquía, Argelia y Rusia.

Ayuda. En algunas ciudades de Ucrania asisten a los habitantes con alimentos y agua, ante las carencias que genera la guerra.

Muchos refugiados de diversas nacionalidades han destacado la acogida y la asistencia que recibieron una vez que lograron salir de Ucrania. En Przemysl, que se ha convertido en el primer punto de parada en Polonia para muchos refugiados de la guerra, miles de personas y familias han buscado ayuda.

Entre ellos hay estudiantes extranjeros que asistían a universidades ucranianas y no están seguros de poder regresar. Varios dijeron que intentarían continuar sus estudios en otro lugar de Europa en lugar de regresar a sus países de origen.

"Por supuesto que me quedaré en Europa", dijo Ahmed Mughni, un joven de 22 años de Yemen, mientras se calentaba junto a una hoguera tras cruzar a Polonia en Medyka. Mughni ha estado estudiando ciberseguridad y radioelectrónica en Járkiv, la segunda ciudad más poblada de Ucrania, que los ataques rusos golpearon el martes. "Yemen también es un lugar de guerra", explicó.

Ahmed Ibrahim, un egipcio de 23 años, llegó a Polonia con su gato, sintiéndose aturdido y enfermo tras días de viaje. Dijo que había estudiado medicina en Ucrania durante cinco años y que sólo le quedaba uno. Ibrahim no tenía ni idea de lo que le esperaba en el futuro ni de cuáles eran sus próximos pasos.

Un avión para llevarse a diplomáticos

Un avión ruso llegó ayer a Washington, pese al cierre del espacio aéreo que Estados Unidos dispuso para naves rusas, para llevarse a los diplomáticos de la misión de Moscú ante las Naciones Unidas expulsados por la Casa Blanca, que los acusó de "espionaje".

Un avión Ilyushin IL-96 aterrizó en Washington, según el sitio Flightware, que sigue todo el tráfico aéreo, pese a la sanción sobre el uso del espacio aéreo. A partir de la invasión de tropas rusas a Ucrania varios países, sobre todo de Europa, vetaron el paso de aviones rusos por sus cielos y EEUU imitó esa decisión. "El gobierno de Estados Unidos dio luz verde a este avión fletado por el gobierno ruso para facilitar la salida de personal de la misión rusa" ante Naciones Unidas, dijo a la agencia AFP una vocera del Departamento de Estado. La "excepción" apunta a garantizar la salida de los diplomáticos.

"Dos errores"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, aseguró ayer que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, "ha cometido dos errores estratégicos, pensar que Ucrania se iba a rendir y pensar que Europa iba a estar dividida". El presidente Sánchez se pronunció por "buscar una política de defensa común europea".

Plan de acción del premier británico

El primer ministro británico, Boris Johnson, presentará hoy un "plan de acción" internacional para "detener" la invasión rusa a Ucrania y multiplicar los encuentros diplomáticos los próximos días en Londres, se informó ayer desde su despacho.

Tras una ola de sanciones occidentales "sin precedentes" contra los intereses rusos por la ofensiva militar en Ucrania, Johnson va a apelar a la comunidad internacional a renovar "su esfuerzo concertado" contra Moscú mediante un "plan de acción de seis puntos", que deberá detallar hoy, indicó Downing Street en un comunicado.

El presidente ruso Vladimir "Putin debe detener (el ataque) y nosotros debemos estar atentos a que él detenga este acto de agresión", declaró Johnson en el comunicado, citado por la agencia AFP. "No basta con expresar nuestro apoyo al orden internacional sustentado en las reglas, debemos defenderlo contra un intento de reescribir las reglas mediante la fuerza militar", agregó. Para ello, Johnson recibirá mañana a sus colegas de Canadá, Justin Trudeau, y Países Bajos, Mark Rutte. El martes recibirá en Londres a los dirigentes del grupo de Visegrad, que integra a Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia. El plan de acción contempla movilizar una coalición humanitaria internacional para Ucrania, fortalecer su capacidad de defensa y maximizar la presión económica sobre el gobierno ruso.

Se preparan para una complicada crisis humanitaria

Voluntarios. La ayuda humanitaria para las víctimas de Ucrania pasa por las manos de varios voluntarios.

La crisis humanitaria y la masiva huida de refugiados provocada por la invasión rusa de Ucrania se va a agravar en los próximos días, advirtió ayer el presidente de Rumania, Klaus Iohannis, durante una visita a Siret, en la frontera entre los dos países.

"Creemos que esta catástrofe humanitaria se va a agravar, que hará falta mucha ayuda aquí, pero también en Ucrania", ha declarado el presidente, que ha insistido en que su país no cerrará la puerta a ningún ucraniano.

Iohannis ha desvelado también que es en esta región fronteriza donde la Unión Europea va a instalar un centro logístico para centralizar el envío de ayuda a Ucrania. "Para apoyar a quienes se quedan en Ucrania, hemos decidido habilitar aquí, en la provincia de Suceava, junto al aeropuerto, un centro logístico europeo", ha explicado el jefe del Estado.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, visitó esta semana Rumania para tratar con Iohannis la puesta en marcha de este centro. Preguntado por los planes de Rumania para atender a los refugiados a medio y largo plazo, Iohannis explicó que algunos niños ucranianos desplazados ya han sido integrados en guarderías rumanas.

"Estamos preparando escuelas para niños y alojamiento para los refugiados, y les ayudaremos a encontrar empleo en Rumania si tienen que estar por un mayor período de tiempo", dijo Iohannis durante su visita a un centro móvil de acogida temporal de refugiados en Siret.

Desde que comenzó el ataque ruso, hace diez días, casi 200.000 personas que huyen de las tropas rusas han pasado ya por Rumania, aunque más del 60% han abandonado ya el país rumbo a otros destinos, principalmente en Europa central y occidental.