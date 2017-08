El ministro de Producción, Francisco Cabrera, aseguró ayer haber recibido de Estados Unidos el "compromiso" de suspender la fuerte suba al arancel a la exportación del biodiésel nacional a ese país, tras advertir que este incremento estuvo "totalmente fuera de escala".



Cabrera señaló que "lo que hablamos con el secretario de Comercio de los Estados Unidos (Wilbur Ross), es que esto es perjudicial para la Argentina, y que se llegue a la cláusula de suspensión lo más rápido posible; este fue el compromiso que tomamos, y esperamos ya la semana que viene tener novedades".



El ministro, en diálogo con periodistas acreditados en la Casa de Gobierno, dijo que les pareció "totalmente fuera de escala" el aumento decidido la semana pasada por el Departamento de Comercio norteamericano, de hasta 64 por ciento, al combustible que se elabora a partir de la soja y representa el 25 por ciento de las exportaciones hacia ese país.



"Sabíamos que iba a haber un arancel preliminar, porque hubo una denuncia (de dumping, precio por debajo del mercado, presuntamente para eliminar competidores) y ese es el procedimiento. Pero esperábamos que ese arancel preliminar estuviera en el orden del 25 por ciento y no en el 57 promedio, como ocurrió", cuestionó Cabrera.



Al respecto, el funcionario alertó que esta sanción "tiene un problema serio, y es que no genera un incentivo en el sector privado americano para sentarse a negociar; con este nivel de arancel, no va a haber ningún tipo de exportación desde la Argentina", hacia los Estados Unidos, advirtió. Cabrera, antes de retirarse rápidamente para asistir a una reunión de coordinación con el presidente Mauricio Macri, no hizo referencia a la posibilidad planteada el domingo pasado por su par de Agroindustria, Ricardo Buryaile, de volver a exportar biodiésel a Europa desde el mes próximo, ante las dificultades con el mercado norteamericano.



Durante un reportaje publicado ayer en el diario Clarín, Buryaile dijo que "la verdad es que tanto en uno como en otro caso, la Unión Europea nos planteó que nosotros estábamos subsidiando la producción". "Cosa que nosotros no lo hacemos. Hemos ganado ese panel. Esperamos empezar a entrar a Europa otra vez en los próximos días. Creo que en septiembre debiéramos estar ingresando a Europa. Con Estados Unidos, nos sorprendió la medida que se tomó".



Por su lado, el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles, Luis Zubizarreta, celebró la eventual reapertura en septiembre próximo del mercado europeo.