Contundente. El Papa hizo imprimir y repartir entre los periodistas en el vuelo de Alitalia la imagen de dos nenes víctimas del bombardeo a Nagasaki en 1945, uno sobreviviente y el otro muerto. La tituló "el fruto de la guerra".

En las horas previas al aterrizaje en Chile, mientras sobrevolaba territorio argentino, el papa Francisco reveló ante los periodistas a bordo del avión que siente "verdadero miedo" de que se desate una guerra nuclear en el mundo. Y apoyo su aseveración repartiendo una imagen durísima: la foto de un niño, víctima sobreviviente del bombardeo atómico a Nagasaki (Japón) en 1945 por parte de EEUU, que carga sobre su espalda a su hermanito muerto mientras espera su turno en el incinerador para arrojar el cuerpito.



El propio Francisco reflexionó sobre la imagen que repartió y con la que quiso simbolizar "el fruto de la guerra", y que ya había dado a conocer a través de las redes sociales vaticanas el 31 de diciembre pasado. "Esta la encontré de casualidad", se refirió a la imagen sacada por el fotógrafo Joseph Roger O"Donnell. "Me conmovió cuando la vi. Sólo quise escribir "el fruto de la guerra" y pensé en hacerla imprimir y darla, porque una imagen así conmueve más que mil palabras. Por eso quise compartirla con ustedes", planteó.



En ese contexto, al saludarse con una enviada del diario romano Il Messaggero, repitió el temor ante una tercera guerra mundial que expresó en diciembre pasado al regreso de su viaje a Myanmar y Bangladesh. "Tengo miedo verdadero de la posibilidad de una guerra nuclear, estamos al límite", dijo, antes de pedir una vez más "destruir las armas nucleares".



Pero antes de ese momento también hubo lugar para la distensión y hasta las bromas por parte del sumo pontífice.



"Gracias por su trabajo que será duro: tres días en un país y tres días en otro", planteó Jorge Bergoglio a los periodistas al iniciar su sexta gira en América Latina. "Para mí no será tan difícil en Chile, porque estudié ahí un año, tengo tantos amigos que conozco. En cambio en Perú conozco menos: fui dos, tres veces por acuerdos y encuentros", dijo.



Francisco se permitió bromear con los periodistas y especialmente se divirtió con los chilenos. "Los mismos chilenos me contaron un secreto pero no lo repitan: Chile es una franja de tierra que se agarra de la Cordillera para no caer al mar", sentenció, y despertó las risas de varios. Luego bromeó con la enviada del canal católico Italiano TV2000 sobre sus presuntos secretos para estar saludable, de cara a una gira en la que dará 23 discursos en menos de una semana: "No voy a una médica, voy a una bruja", le dijo.