Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, delegado del Gobierno en Andalucía, ha confirmado en la Cadena SER que se ha hallado pelo en el pozo donde se cree que está el pequeño Julen y que las pruebas de ADN confirman que pertenecen al niño de dos años.

"Se encontró un poco de pelo en el túnel y las pruebas que se realizaron por parte de la Guardia Civil certifican que es del niño. Nos da una cierta certeza de que el niño está ahí, en ese pozo", ha explicado Gómez de Celis a la citada radio.

También el director de la Guardia Civil, Félix Azón, ha revelado este miércoles en un desayuno informativo en Madrid que equipos de rescate han encontrado restos biológicos donde se busca al niño, informa Europa Press.

"Esto nos lleva a confirmar la estrategia de succionado del pozo para tratar de alcanzar el lugar donde se encuentra el menor", ha proseguido Azón, informa Efe, que no obstante ha insistido en que se mantienen el resto de opciones de rescate.

Gómez de Celis ha destacado la innaccesibilidad del pozo de 110 metros de profundidad y apenas 25 centímetros, en la localidad malagueña de Totalán, donde cayó el pequeño a una altura de 80 metros, y ha señalado que "si tenemos suerte" Julen podrá ser rescatado antes de las 48 horas previstas de duración de los trabajos. Por su parte, la delegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, ha situado el plazo "entre 24 y 48 horas" para llegar hasta el niño.

Gámez, ha confirmado en la mañana de este miércoles que se hallaron restos biológicos del pequeño Julen entre el material recogido del fondo del agujero el pasado domingo por la noche, "según el adelanto verbal de un informe que conocimos ayer tarde noche".

Así ha confirmado así lo adelantado por el delegado del Gobierno en Andalucía respecto a que esos restos podrían ser cabellos del niño y que, tras ser analizados y cotejados con los de la familia y del propio menor -según la subdelegada se tomaron muestras de un biberón de Julen-, coinciden plenamente.

"Estos nos da la certeza de que el pequeño está allí y es una noticia que va en la línea de la la investigación abierta, pero ahora además ya hay una evidencia científica de que el menor está ahí", ha subrayado.

La subdelegada ha descartado ante los medios de comunicación que se hayan hecho cambio de planes "sino que nos adaptamos a las circunstancias" después de las palabras del el director de la Guardia Civil, Félix Azón, sobre la estrategia del succionado.

Desde la noche de este martes ha empezado a hacerse la cuenta atrás con la incorporación de los ingenieros y brigadistas de la Brigada Central de Salvamento Minero de Hunosa llegados desde Asturias y operarios de la empresa sueca Stockholm Precision Tools AB, que ubicó a los 33 mineros atrapados en Chile en 2010, encargada de la geolocalización.

"Se trata de una situación muy desgraciada", ha dicho el delegado del Gobierno en Andalucía. Desde el pasado domingo hay un centenar de efectivos de las distintas unidades de la Guardia Civil, en concreto, equipos de montaña, unidades de la localidad de Vélez-Málaga, del Seprona, de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil; así como administraciones como el Gobierno, la Junta de Andalucía, la Diputación y los ayuntamientos de Totalán y Málaga y organismos dependientes de las mismas como 112 Andalucía o el Consorcio Provincial de Bomberos.

También profesionales de distintos sectores y el Colegio de Ingenieros y Caminos de Málaga, que coordina las soluciones técnicas; así como las empresas Expoa, Actua, Civiliza, Cemosa, Rodio, Narval Ingeniería, OHL, la empresa sueca Stockholm Precision Tools (SPC) --que participó en 2010 en el rescate de los 33 mineros chilenos--, la firma Pepe Nuñez, Acosol, Restitubo, SGO Obras y el Club de Montañismo de Rincón de la Victoria.

"Que nadie lo ponga en duda"

Los trabajos se centran hoy en en la apertura de dos túneles, uno paralelo y otro en oblícuo, con una tuneladora, al orificio donde cayó el pequeño el pasado domingo durante una jornada en la finca del novio de la prima del padre de Julen.

"En el túnel paralelo al pozo es en el que creemos que está el niño y el otro, que irá en oblicuo o en horizontal, se abrirá en previsión de que alguno de los dos pudiera fallar", ha precisado Gómez de Celis sobre la construcción de estas galerías.

El coronel de la Guardia Civil, Jesús Esteban, ha explicado que se trabaja de momento en la construcción de unas plataformas horizontales para poder meter la maquinaria necesaria para la construcción del pozo paralelo y la galería horizontal.

Hay nueve equipos de ingeniería dirigidos por un técnico "y hemos valorado más de 60 propuestas de empresas de todo el mundo y ahora se trabaja en las opciones explicadas", ha indicado el coronel.

Las obras del pozo por el que cayó el pequeño Julen no tenían permiso de la Junta de Andalucía. El departamento de Minas de la Consejería de Empleo no ha autorizado en ningún momento el sondeo de agua llevado a cabo en el paraje del Cerro de la Corona de Totalán y no consta que se solicitasen los permisos necesarios.

Mi hijo está aquí, que nadie lo ponga en duda. Ojalá fuese imposible que esté en el pozo, como he oído", en alusión a otras versiones surgidas sobre el accidente, ha dicho el padre de Julen, José Roselló, en declaraciones recogidas por DiarioSur.

"Vimos perfectamente cómo se caía por el agujero. Ella [su prima] mejor que yo, porque estaba más cerca", sostiene Jose que pasa las noches dentro de un coche junto a su mujer, cerca del pozo donde cayó el pequeño el pasado domingo. "¿Dónde voy a estar si no? Aquí, donde estoy. Y aún así estoy demasiado lejos de él".

Esperanza

Juan José Cortés, el padre de Mariluz, se ha desplazado hasta Málaga para reunirse con la familia de Julen, el pequeño caído por el pozo de sondeo en Totalán, y se encuentra reunido con el padre del pequeño, para compartir estos momentos y aconsejar a los progenitores en esta difícil situación.

"Ya sabéis que cuando hay una búsqueda de un menor, yo estoy ahí. He venido a apoyar a la familia y a organizar como tratar y dirigirse a la prensa para que la familia pueda afrontar esto", ha dicho.

Ha explicado que los padres no se quieren mover del lugar y que tienen "todas las esperanzas" de que pueda encontrarse pronto a Julen.

El padre, José Roselló, ha dado las gracias hoy ante los medios de comunicación y ha admitido que sus quejas han sido por la falta de medios pero ha insistido en agradecer el trabajo de todos los equipos desplegados.

"Está siendo eterno, mi mujer está rota pero con la esperanza de que salga con vida, y tenemos un ángel que nos ayuda" (en referencia a otro hijo fallecido con anterioridad), ha dicho.

El padre de Julen sabía desde un primer momento el hallazgo del pelo de su hijo que hoy se ha hecho público. "Para mi no ha sido una sorpresa pero no vamos a decaer aunque estamos muertos". "Lo único que me da vida es saber que voy a ver a mi hijo con vida"

